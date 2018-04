Masz zdjęcie do tego tematu?

Nad Małopolską mogą przejść gwałtowne burze - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prawdopodobne są także opady gradu.

Ostrzeżenie IMGW obowiązuje od poniedziałkowego południa do godziny 2 w nocy z poniedziałku na wtorek. Wraz wyładowaniami atmosferycznymi spodziewane są duże opady deszczu oraz silny wiatr Poniżej komunikat IMGW."Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad."

