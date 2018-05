Jak prognozują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w środę w naszym regionie mogą wystąpić burze z piorunami i gradem.

Burze i grad mogą pojawić się już do godziny 15. Ostrzeżenie IMGiW obowiązuje do godziny 22 w środę. W tym czasie prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 21 do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h.

