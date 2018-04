Podczas robót drogowych przy ulicy Piłsudskiego w Limanowej uszkodzono nasyp kolejowy. Efekt? Tory kolejowe na trasie Nowy Sącz - Chabówka są naruszone i nie mogą być używane. Pociąg retro będzie musiał kursować na innej trasie.

Sądeccy amatorzy przejazdów składami z połowy XX wieku będą musieli poczekać na najbliższe kursy nawet do wakacji. Szkoda, bo kursy cieszyły się tak dużym wzięciem, że bilety rozchodziły się zaraz po wprowadzeniu ich do sprzedaży. Najpopularniejszy był kurs na trasie z Nowego Sącza do Chabówki wraz z Grupą Rekonstrukcyjną PTH, która wprowadzała podróżników w klimat z przełomu XIX i XX wieku. Z przejazdów zabytkowymi pociągami korzystało rocznie ponad dziesięć tysięcy turystów.Organizatorzy na ten rok mieli bardzo ambitne plany. Po małopolskich torach miało przejechać 46 kursów pociągów retro. Niestety osuwisko w Limanowej pokrzyżowało te plany.- Problem pojawił się pod koniec 2017 roku. W wyniku prac przy budowie drogi osiedlowej w Limanowej naruszono nasyp kolejowy, który potem prowizorycznie naprawiono. Jednak problem pozostał, a teraz okazało się, że niezbędna naprawa nasypu może trwać dłużej i być bardziej skomplikowana niż planowano - zaznacza Łukasz Wideł, wiceprezes Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei. Bez naprawy nasypu i torowiska nieopodal ul. Piłsudskiego nie jest możliwy bezpieczny przejazd pociągu.- Faktyczne przyczyny powstania osuwiska określi opracowywana ekspertyza oraz dalsze analizy i badania. PKP PLK planują wykonanie prac zabezpieczających to osuwisko, żeby zapewnić utrzymanie ruchu turystycznego - zapewnia Dorota Szalacha, rzeczniczka prasowa PKP PLK.W ubiegłym roku wykonano na trasie doraźne prace zabezpieczające. Docelowe rozwiązanie wymaga opracowania projektu i poparcia badaniami geologicznymi. Obecnie, w trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna.- Konieczne będzie ogłoszenie przetargu na wykonawcę prac. Odcinek Tymbark - Limanowa został wyłączony z ruchu, ale przejazdy pociągów turystycznych retro mogą być organizowane na innych odcinkach trasy kolejowej nr 104 - dodaje Dorota Szalacha.Wszystkie te procedury potrwają nawet do wakacji.Najbliższy zastępczy kurs, organizowany przez stowarzyszenie, to przejazd na historycznym odcinku dawnej Galicyjskiej Kolei Transwersalnej z Chabówki do Żywca. W podróż w czasie miłośników kolei zabierze lokomotywa parowa Ty42-107 oraz skład historycznych wagonów z lat 30. XX wieku.- Nieprzejezdność tego odcinka uniemożliwiła nam organizację części przejazdów. Nie jest też możliwe skorzystanie z tras objazdowych z uwagi na prowadzone w tym roku remonty torów w rejonie Krakowa. Zatem nie chodzi tylko o przejazdy na trasie Nowy Sącz - Chabówka, ale także o kursy do Gorlic i Biecza a także z Sącza do Muszyny i Krynicy, które planowane były w maju i czerwcu - wyjaśnia Łukasz Wideł.W efekcie, co najmniej do czerwca 2018 roku pociągi retro będą kursować na zmienionych trasach: do Zakopanego, Wadowic, Suchej Beskidzkiej, Żywca lub Kasiny Wielkiej.Nieprzejezdna obecnie trasa dawnej Galicyjskiej Kolei Transwersalnej z Chabówki do Nowego Sącza jest unikalna na skalę światową. Zachowała się w niemal oryginalnym stanie i przebiega malowniczo przez turystyczne tereny Beskidu Wyspowego.- Porzucenie tej historycznej, górskiej trasy byłoby ogromną stratą dla turystyki w Małopolsce - dodaje Wideł.Pochodząca z Limanowej, a mieszkająca teraz w Bolesławcu Maria Chodyra planowała w maju wziąć udział w przejeździe pociągu na trasie Nowy Sącz - Chabówka.- Chciałam wraz z mężem i dwiema córeczkami przejechać się tym pociągiem na trasie, na której jako dziecko jeździłam z rodzicami w latach osiemdziesiątych. Nic z tego... - żali się kobieta.



