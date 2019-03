Oto najbardziej znienawidzone zawody w Polsce. Sprawdź, czy pracujesz w jednym z nich!

Pogoda na sobotę, 9 marca. Pochmurno i deszczowo prawie w całej Polsce

Sobota przyniesie pochmurną aurę, obfitującą w opady deszczu. Jedynie na Podkarpaciu na ogół nie popada. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, do 13 st. C na Podkarpaciu. W Krakowie jutro można się spodziewać 12 st. C. Południowo-zachodni wiatr ...