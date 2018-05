Gdzie we Wrocławiu jest najbezpieczniej. Zobacz listę osiedli, na których bardzo rzadko albo wcale policja nie łapie sprawców przestępstw na gorącym uczynku. Zestawienie powstało na podstawie danych z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu za pierwszy kwartał 2018 roku. We Wrocławiu zatrzymano łącznie na gorącym uczynku 1768 osób podejrzanych o popełnienie przestępstw, 305 pijanych kierowców i 5 sprawców wypadków drogowych.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.