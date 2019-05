Oto sześcioraczki z Tylmanowej urodzone w Krakowie!

Rodzeństwo przyszło na świat w poniedziałek przed południem. Ciążą została rozwiązana przez cesarskie cięcie w 29. tygodniu ciąży. Najmniejszy z maluchów waży 890 gramów, największy 1300 gram.

Jak informują lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego, pod opieką których przebywają sześcioraczki, maluchy są w zaskakująco dobrej formie, chociaż - co typowe dla wielopłodowych ciąż rozwiązywanych przed czasem - mają cechy niedojrzałości układu oddechowego oraz układu nerwowego. Wszystkie dzieci przebywają obecnie w inkubatorach, ale żaden z nich nie wymaga już wsparcia respiratora, a jedynie nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej. Neonatolodzy oceniają, że rodzeństwo będzie musiało spędzić w szpitalu jeszcze co najmniej kilkanaście tygodni i wróci do domu dopiero po upływie ok. trzech miesięcy od porodu.

- Oczekiwaliśmy piątki dzieci - przyznaje Szymon Marzec, tata sześcioraczków. Podczas badań poprzedzających poród Malwinka "schowała" się bowiem przed lekarzami, którzy również byli przekonani, że przyjdzie im powitać na świecie tylko pięcioro maluchów. - Kiedy dowiedziałem się, że to jednak sześcioraczki, rozpłakałem się. Nie wstydzę się tego powiedzieć. Emocje były niesamowite. Miałem ochotę wbiec na salę przytulić żonę, dla której ta informacja też była zaskoczeniem. Cieszymy się bardzo, będziemy je bardzo kochać, potrzebujemy teraz dużo spokoju i dużo pomocy - mówi Pan Szymon.

Szczęśliwi rodzice sześcioraczków mieszkają w Tylmanowej (pow. nowotarski). Mają już 2,5-letniego synka, który dzisiaj ma poznać swoje rodzeństwo.