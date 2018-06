To prawdopodobnie najlepiej umiejscowiony apartamentowiec nad Bałtykiem. Nic więc dziwnego, że lokale za nawet 3 mln zł sprzedają się tu niemal na pniu.

Mowa oczywiście o Dune Resort, zespole trzech nowoczesnych apartamentowców, które stanęły w Mielnie, po sąsiedzku z morzem. W sobotę drugi z tych obiektów oraz cały kompleks zostały uroczyście otwarte, bo trzeci również lada chwila ma otrzymać pozwolenie na użytkowanie.



Wartość całej inwestycji Dune Resort wyniosła niebagatelne 185 mln złotych. Łączna powierzchnia użytkowa Dune Resort to aż 31,5 tysiąca metrów kwadratowych. Potęga. Apartamenty mają tu powierzchnię od 30 do nawet 200 metrów kwadratowych. Obiekt A jest już cały wyprzedany. W obiekcie B do wzięcia jest już tylko 25 proc. przygotowanych apartamentów, ale nawet w C już ponad połowa jest wyprzedana.



Ceny? Zaczynają się od 15 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Ale są też apartamenty, za które trzeba wydać jeszcze większą fortunę. Niedawno odnotowana została tu transakcja warta 6,5 miliona złotych. Dotyczyła zakupu dwóch luksusowych apartamentów o łącznej powierzchni 200 m kw., które prywatny inwestor zakupił właśnie w kompleksie Dune. To jedna z największych tego typu transakcji nad Bałtykiem, ale - co ciekawe - także nie pierwsza tak duża sprzedaż w tej inwestycji. Wcześniej kupiony tu został penthouse za blisko 5 mln złotych. Szczegóły obu transakcji, na prośbę nabywców, objęte zostały tajemnicą.



Dune Resort to zespół 330 apartamentów z kompleksem krytych basenów z sauną, salą fitness i zapleczem gastronomicznym.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.