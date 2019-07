Owady są niesamowite! Odkryj 20 najdziwniejszych faktów z życia owadów [ZDJĘCIA]

Owady, które przez miliony lat przetrwały do dziś, pracują dużo ciężej, niż mogłoby nam się wydawać. Wiadomo, zapylają rośliny, i to ok. 80 proc. wszystkich gatunków roślin. W tym są drzewa owocowe, warzywa, rośliny paszowe, oleiste. A to nie wszystko. Jest także grupa owadów, rozkładająca szczątki roślinne i zwierzęce. Rozpoczynają proces, który potem kontynuują mikroorganizmy. Trzecia kluczowa rola owadów w przyrodzie to fakt, że owady zjadają inne owady - w ten sposób regulują liczbę występujących sześcionogów (w tym także nazywanych przez nas szkodnikami). Te z kolei, które z natury są „wegetarianami” (owady roślinożerne), w analogiczny sposób regulują liczebność roślin.

