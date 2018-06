Allegro podpisało nowe umowy ramowe o współpracy z Pocztą Polską, UPS i Ruchem. Będzie można odbierać paczki z 15 tys. punktów. Do końca roku zostanie uruchomionych 5 tys. nowych lokalizacji. Kupujący odbierze swoje zakupy m.in. w placówkach pocztowych, na stacjach paliw Orlen, w sklepach Żabka i Freshmarket. Konsumenci nie będą musieli czekać na kuriera, żeby cieszyć się kupionym przedmiotem.

Allegro niezmiennie monopolistą na rynku e-commerce

certyfikowanych punktach UPS Access Point;

na stacjach Orlen;

w placówkach Poczty Polskiej;

w sklepach Żabka i Freshmarket;

w kioskach Ruchu (usługa Paczka w Ruchu).

20 000 punktów odbioru w całej Polsce i niższe ceny

Kto będzie mógł wysyłać paczki przez UPS, Pocztę i Ruch?

Rozszerzona sieć punktów odbioru paczek z Allegro to sposób na rosnącą konkurencję. Sklepy internetowe zyskują coraz większą popularność. Serwis aukcyjny Allegro traci na ich powodzeniu. Podpisanie nowych umów ramowych z Pocztą Polską, UPS i Ruch S.A. to element walki o konsumenta. Allegro chce, żeby ich klienci nie musieli czekać na kuriera z zamówioną paczką. Wystarczy wybrać się do pobliskiej Żabki.Warto dodać, że Allegro od kilku lat współpracuje już z firmą inPost – przesyłki można odbierać z paczkomatów sieci.. Po wakacjach liczba ta ma wzrosnąć do 18 000, a do końca roku nawet do 20 000 punktów w całej Polsce.. To efekt skali – potentat rynkowy może wynegocjować lepsze ceny niż małe lub średnie sklepy. Allegro oferuje odbiór małej paczki (do 10 kg) w placówkach Poczty Polskiej za 8 zł, w punktach UPS za 8,49 zł, a w kioskach Ruchu za 6,69 zł.Allegro liczy na to, że konsumenci będą zadowoleni z możliwości odbioru paczek w nowych punktach. Po pierwsze – sklepów sieci Żabka lub Freshmarket jest dużo w każdym mieście. Poza tym punkty te pozwalają na odbiór paczki o niestandardowej godzinie. Większość sklepów Żabka jest otwarta od 6 do 23.Przesyłki w sieciach Poczty Polskiej, Ruchu i UPS będą mogły być oferowane przez wszystkich przedsiębiorców, którzy sprzedają na Allegro i podpisali odpowiednią umowę z przewoźnikiem. Warunki umów są negocjowane przez serwis aukcyjny. Kupujący na Allegro nadal będą mogli wybierać z różnych opcji dostawy.

