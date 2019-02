Paczkomaty znikną z Polski, bo łamią prawo budowlane?

O sprawie paczkomatów pisze portal prawo.pl. Chodzi o zgłoszenie do inspektora nadzoru budowlanego sprawy legalności jednego z paczkomatów w województwie łódzkim. W efekcie zgłoszeń wystosowanych przez kilku dociekliwych mieszkańców, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi orzekł, że:

paczkomat jest budowlą w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego,

podlega regulacjom przepisów prawa budowlanego,

w tym konkretnym przypadku wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę.

"Budowa" natomiast została wstrzymana, gdyż zabrakło urzędowego pozwolenia, zgodnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Paczkomat a prawo budowlane. Prawo jest przestarzałe?

Taki wyrok sądu to spore rozczarowanie dla właścicieli paczkomatów, a firma wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zdaniem spółki InPost trudno nazwać paczkomat obiektem budowlanym w chwili, gdy jest on:

urządzeniem technicznym,

elektroniczną szafą depozytową, przeznaczoną do odbierania i nadawania przesyłek.

Trudno nie odnieść w tym wypadku wrażenia, że prawo nie nadąża za zmieniającą się rzeczywistością.

Powinny być wskazane przesłanki, na jakimś poziomie ogólności, ale z drugiej strony na tyle jasne, by nie było problemów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu - mówi Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Dewelperskich na łamach serwisu prawo.pl.

Jeśli procedury budowlane będą musiały być wszczynane w wypadku instalacji każdego paczkomatu, to ten proces stanowczo się wydłuży i pociągnie za sobą dodatkowe koszty. To wszystko jednocześnie utrudni rozwój sieci paczkomatów.

