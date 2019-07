Pamiętasz polskie nazwy tych zawodów? Ich angielskie odpowiedniki zalały rynek pracy

Angielskie nazwy zalały polski rynek pracy. To jedna z konsekwencji wejścia Polski do Unii Europejskiej i otwarcia się na zachód. Angielskie nazwy stanowisk brzmią inaczej, poważniej, bardziej egzotycznie. Angielskie nazwy łatwo stopniować, dodając przed nimi „senior” lub „director”. Prawda jest jednak taka, że wiele współczesnych stanowisk miało już swoje polskie nazwy, które przez wiele lat obowiązywały w naszym języku. Niektóre z nich mają bogatą tradycję. Sprawdź czy kojarzysz te polskie nazwy współczesnych zawodów. W przeszłości Human Resources Specialist to była po prostu kadrowa, zwykle kobieta, która firmę trzymała w szachu. Dbała o dobry komfort pracy i organizowała pracę całego zespołu. Co jeszcze się zmieniło?