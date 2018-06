Pani pozna pana, atrakcyjny pozna panią – taki wstęp kojarzy nam się tylko z jednym. Ogłoszenia matrymonialne kiedyś były popularną formą poznawania nowych osób płci przeciwnej: był to najprostszy sposób, by poznać panią lub pana zainteresowanych nawiązaniem znajomości, niekoniecznie z naszych okolic. W dobie internetu wygląda to już inaczej, ale przecież zanim pojawił się Tinder, trzeba było sobie jakoś radzić. Zobacz najlepsze ogłoszenia matrymonialne sprzed lat!





W XXI wieku mamy pod dostatkiem portali randkowych i aplikacji takich jak Tinder, dzięki którym możemy z łatwością nawiązać kontakt z innymi osobami poszukującymi miłości i związku. Dziś możemy się rozpisywać – wiele portali ma duży limit znaków, przez co przed nawiązaniem kontaktu możemy przeczytać dokładne opisy osobowości, zainteresowań i oczekiwań kawalerów i panien na wydaniu.



Pani pozna pana, atrakcyjny pozna panią… Ogłoszenia matrymonialne sprzed czasów Tindera

W ubiegłym wieku nie było jednak tak łatwo, ale poradziliśmy sobie i z tym – ogłoszenia matrymonialne były doskonałym sposobem na to, by obwieścić światu, że szukamy miłości. Ponieważ jednak pojawiały się w prasie, nie mogły być zbyt obszerne – często ograniczały się do jednego zdania, np. oklepanego „pani pozna pana”, „atrakcyjny pozna panią”. Trzeba jednak przyznać, że zanim ogłoszenia matrymonialne zaczęły często sprowadzać się do zwięzłych opisów wyglądu poszukujących, w latach 20. XX wieku częściej podawano inne szczegóły: dotyczące stanu cywilnego, wykształcenia czy majętności.



ZOBACZ TEŻ: >>">Studentki szukają sponsorów. "To dla mnie zwykła praca" >>>



Jeśli więc wydaje ci się, że dzisiaj liczą się tylko wygląd i pieniądze, a nikt nie szuka męża czy żony po prostu z dobrym sercem, zobacz najlepsze ogłoszenia matrymonialne, jakie specjalnie dla naszych Czytelników wybraliśmy z archiwalnych gazet. Do kogo byś napisał?



[g]13243383[/g]



Zwiazek dla pieniędzy. Czy może dać szczęście?

[przycisk_galeria]W XXI wieku mamy pod dostatkiem portali randkowych i aplikacji takich jak Tinder, dzięki którym możemy z łatwością nawiązać kontakt z innymi osobami poszukującymi miłości i związku. Dziś możemy się rozpisywać – wiele portali ma duży limit znaków, przez co przed nawiązaniem kontaktu możemy przeczytać dokładne opisy osobowości, zainteresowań i oczekiwań kawalerów i panien na wydaniu.W ubiegłym wieku nie było jednak tak łatwo, ale poradziliśmy sobie i z tym – ogłoszenia matrymonialne były doskonałym sposobem na to, by obwieścić światu, że szukamy miłości. Ponieważ jednak pojawiały się w prasie, nie mogły być zbyt obszerne – często ograniczały się do jednego zdania, np. oklepanego „pani pozna pana”, „atrakcyjny pozna panią”. Trzeba jednak przyznać, że zanim ogłoszenia matrymonialne zaczęły często sprowadzać się do zwięzłych opisów wyglądu poszukujących, w latach 20. XX wieku częściej podawano inne szczegóły: dotyczące stanu cywilnego, wykształcenia czy majętności.Jeśli więc wydaje ci się, że dzisiaj liczą się tylko wygląd i pieniądze, a nikt nie szuka męża czy żony po prostu z dobrym sercem, zobacz najlepsze ogłoszenia matrymonialne, jakie specjalnie dla naszych Czytelników wybraliśmy z archiwalnych gazet. Do kogo byś napisał?[g]13243383[/g]

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.