Papierosy znikną ze sklepów? Miliardy zaginione w systemie

- Jeżeli system nie zostanie uruchomiony, a tym samym nie będzie możliwości rejestracji dla podmiotów handlu detalicznego, to sprzedaż wyrobów tytoniowych w Polsce jest zagrożona. Tylko bowiem w ten sposób konkretne wyroby tytoniowe np. z hurtowni, będą mogły zostać przyporządkowane do sklepów, w których będą sprzedawane – podkreśla Maciej Ptaszyński, dyrektor Polskiej Izby Handlu.

„Od 20 maja każda paczka papierosów , a także każde opakowanie zbiorcze zawierające wyroby tytoniowe w ilości większej niż paczka wprowadzane do obrotu na terenie Unii Europejskiej, czy to przez producenta, czy też importera muszą być zarejestrowane w systemie śledzenia wyrobów tytoniowych Track&Trace” – przypomina Polska Izba Handlu.

Dlaczego więc system nie działa, skoro jest gotowy? „Uruchomienie systemu uzależnione jest od przygotowania, ogłoszenia i wdrożenia wymagań specyfikacyjnych przez firmę Dentsu Aegis Network Switzerland AG, integratora danych na poziomie całej Unii Europejskiej, wybranego przez Komisję Europejską. Uruchomienie systemu bez ostatecznej specyfikacji mogłoby bowiem w konsekwencji prowadzić do sytuacji, w której użytkownicy końcowi – a w przypadku polskiego rynku to około 110 tys. podmiotów – musieliby wprowadzać dane ponownie i/lub je poprawiać” – wyjaśnia Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Pod koniec kwietnia opublikowała oświadczenie, w którym wyjaśnia, że „system do rejestracji podmiotów produkujących i dystrybuujących wyroby tytoniowe jest gotowy do uruchomienia i przeszedł pozytywnie testy bezpieczeństwa i testy wydajnościowe”.

Co na to Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych ?

Ile firm musi zarejestrować się w systemie? Eksperci twierdzą, że może ich być nawet ponad 100 000, a do tego około tysiąca hurtowni i wszyscy producenci papierosów. - Co mamy im wszystkim odpowiedzieć? – zastanawiał się dyrektor Maciej Ptaszyński. I przypomina, że na razie działa tylko system testowy. Rejestracja w nim to jedynie… trening. Nie niesie żadnych skutków prawnych.

Kiedy Dentsu Aegis Network Switzerland AG wywiąże się ze swoich obietnic? Ma na to czas do 10 maja. Jeśli tak się stanie to – podkreśla PWPW - uruchomienie systemu dla polskiego rynku nastąpi w zakładanym w projekcie terminie.

PWPW zaznacza również, że producenci wyrobów tytoniowych mogą produkować swoje wyroby bez oznaczania ich kodami do 20 maja – w obrocie mogą być przez cały kolejny rok - a data ta jest „początkiem obowiązywania prawa, a nie datą końcową rejestracji”. „Tym samym handel wyrobami tytoniowymi w Polsce nie jest zagrożony” – twierdzi PWPW w oświadczeniu z 29 kwietnia.

Inne kraje rejestrują

Polska Izba Handlu dzień później informuje, że w niektórych krajach zaczęto już rejestrować firmy zajmujące się handlem wyrobami tytoniowymi.

Austria, Chorwacja, Bułgaria, Czechy, Łotwa, Holandia, Portugalia, Rumunia i Wielka Brytania – według pisma z Komisji Europejskiej – rozpoczęły przedrejestrację podmiotów detalicznych handlujących wyrobami tytoniowymi. Po 10 maja hurtowo będą mogły więc załadować odpowiednie dane do systemu Dentsu. – W ten sposób dopełnią formalności w możliwie krótkim czasie. Czy u nas nie można zrobić tak samo – zastanawiają się przedsiębiorcy?

Szefowie Polskiej Izby Handlu liczą na to, że MF i PWPW znajdą sposób na to, aby przyspieszyć prace nad tym systemem. Przypominają również, że ewentualne straty i zaburzenie w systemie finansowym dotkną nie tylko przedsiębiorców i firmy produkujące papierosy, ale także, a może przede wszystkim, budżet państwa. Tylko z tytułu podatków od wyrobów tytoniowych co roku wpływa do niego około 25 mld zł.