Parlament Europejski. Kto na posła?

Już za niespełna 100 dni czekają nas wybory do Parlamentu Europejskiego. Jeszcze nie wiadomo, czy po stronie opozycji powstanie jeden wielki blok proeuropejski, ale już pojawiają się nazwiska polityków, którzy mogą kandydować na europosłów z naszego, małopolsko - świętokrzyskiego okręgu wyborczego. Najbardziej zaskakująca kandydatura to prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek, którego do swojej drużyny chce pozyskać Grzegorz Schetyna. Zobacz, kto może ubiegać się o twój głos.