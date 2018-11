Pary z Warszawy i Wielkopolski powalczą o duże pieniądze ["Postaw na milion", odc 12]

[patronat NaM]

Przyjaciółki z Warszawy!

W programie wezmą m.in. udział Monika Rychter i Monika Satała z Warszawy, przyjaciółki, których wspólną pasją jest czytanie. Poza tym obie są bardzo kontaktowe, otwarte i zainteresowane światem. Nigdy nie zwalniają tempa i ciągle chcą być na bieżąco. Monika Rychter uwielbia również teatr oraz interesuje się architekturą. Jej ulubione zabytki to zamek w Ogrodzieńcu oraz Pałac Zwinger w Dreźnie. Monika Satała przez dziesięć lat trenowała wyczynowo wioślarstwo. Była wielokrotną mistrzynią Polski, brała dwukrotnie udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata. Była członkiem kadry narodowej. Panie przyjaźnią się od lat, razem z mężami wyjeżdżają na narty, wakacje czy działkę.

Zakochani z Wielkopolski!

W programie poznamy także Adriana Prawuckiego i Katarzynę Adamiak z Wielkopolski.

To zakochana para, którą dzielą na co dzień kilometry. I to ponad 300! Mimo przeciwności, są ze sobą bardzo związani. Nie wyobrażają sobie życia bez siebie. Adrian to mol książkowy i fan komiksów. Jak był mały, mama bardzo często zabierała go razem z bratem do biblioteki. Ona czytała książki, a oni nowe komiksy. W wolnych chwilach lubi posłuchać muzyki klasycznej (Chopina, Mozarta, Bacha) lub swingu Franka Sinatry. Interesuje się astronomią, ma teleskop i z wielką pasją oraz naukowym zaciekawieniem w każdej wolnej chwili obserwuje niebo. Kasia darzy bezwarunkową miłością Forresta Gumpa. Chociaż większość jej półek w domu zajmują kryminały, to zdecydowanie ulubioną książką jest „Mistrz i Małgorzata”. Ona sama również pisze, jest autorką tomiku opowiadań. Uwielbia czasem z Adrianem usiąść na kanapie i posłuchać muzyki klasycznej lub oglądać niebo przez teleskop. Para ma wspólne marzenia, by mieszkać razem i zwiedzić świat.

Komu uda im się wygrać w programie? Przekonamy się już w sobotę!

Teleturniej "Postaw na milion" jest emitowany w Polsce przez TVP2 od 2011 roku i prowadzony przez Łukasza Nowickiego. Opiera się na brytyjskim formacie "The Million Pound Drop". Główną nagrodą w polskiej wersji jest 1 milion złotych.