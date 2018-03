Ferencowie lubili wspólne wypady w góry i lasy. Kiedy Paweł kupił sobie aparat i zaczął robić zdjęcia w plenerze, Urszula nudziła się, czekając na męża. Nie minęło długo czasu i sama chwyciła za aparat. Dziś organizują wspólne wystawy, ale w konkursach ze sobą rywalizują.

U Pawła, na co dzień nauczyciela muzyki i gitarzysty sądeckiego kabaretu Ergo, zaczęło się od Smieny 8 w czasach technikum, ale później długo nie było nic. Zainteresowanie fotografią wróciło 9 lat temu.- Teraz, kiedy sprzęt cyfrowy stał się ogólnodostępny, to pasja wróciła i zaczęły się spełniać marzenia o fotografii - mówi Paweł Ferenc.Urszula na swój pierwszy aparat musiała czekać, aż mąż postanowi zmienić sprzęt na lepszy. Wspólne fotografowanie całkowicie zmieniło ich wypady w beskidzkie plenery czy na koncerty, które równie chętnie lubią uwieczniać.- Na początku niewiele wiedziałam o robieniu zdjęć, ale wiele się nauczyłam od męża - zaznacza Urszula Ferenc.Dla dobrego zdjęcia są w stanie poświęcić poranek, żeby uchwycić np. mgłę unoszącą się w świetle wschodzącego słońca. Takich zdjęć mają w swoim dorobku wiele, podobnie jak tych, które eksponują niesamowitą fakturę podgórskich poletek, łąk i lasów. Chętnie uwieczniają też kapliczki, ambony czy drzewa.- Najbardziej lubimy Beskid Niski. Te rejony to kopalnia tematów dla fotografa: krajobraz, klimat i detale - mówi Ferenc.- Do tego ludzie, pod warunkiem, że nie są to sceny pozowane - dodaje Urszula.Tak powstają zdjęcia ze wspólnych miejsc, ale zupełnie inne. I te kadry często konkurują ze sobą w wielu konkursach.- Raz poszczęści się mnie, raz żonie. Innym razem nikomu z nas - śmieje się Paweł Ferenc.Jakim fotografem jest Urszula? - Cały czas się uczymy i najczęściej robimy to razem. Ale mogę powiedzieć, że jest dobra - odpowiada mąż.A Paweł zdaniem Uli?- Jest bardzo ambitny i skromny. Cały czas się doucza, bo razem chętnie podpatrujemy innych. Myślę, że zna się na rzeczy - odpowiada Urszula.Na swoim koncie Paweł ma wiele nagród m.in. wyróżnienie Live Press Foto za reportaż z Festiwalu Karpaty Offer. Urszula zaś Jazz World Photo 2018 za zdjęcie Stanleya Breckenridge’a.Aktualnie w piwnicach Sądeckiej Biblioteki Publicznej można oglądać ich wspólną wystawę „W kolorach ciszy - Beskid Niski”.

