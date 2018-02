18 marca o godz. 23:00 stacja MTV Polska wyemituje pierwszy odcinek 9. sezonu „Warsaw Shore”. Skład ekipowiczów tym razem nie będzie zaskakujący. W programie znajdą się "Mała" Ania, Ewelina, Wiktoria, Jola, "Stifler", Jacek, Wojtek, "Brzydal" oraz Piotr Polak, czyli popularny "Pedro", z którym udało nam się porozmawiać jeszcze przed emisją pierwszego odcinka.

Tym razem, po edycjach w górach i nad morzem, szaleni balangowicze powracają do stolicy – miejsca w którym zaczęła się ich imprezowa przygoda. Czego możemy spodziewać się po powrocie "Warsaw Shore" do stolicy?- Działo się tak dużo, że ciężko opisać to w kilku zdaniach. Będzie dużo śmiesznych akcji, dużo hardkorowych akcji i na pewno każdy widz znajdzie coś dla siebie - zdradza Piotr Polak, dla którego był to czwarty sezon w Ekipie.- Na pewno nauczyłem się kontrolować agresję. Tego z mojej strony było mało. Dużo działałem, podrywałem dziewczyny i je poznawałem. Nie chodziło mi tylko o jedno - zapewnia "Pedro".Co jeszcze usłyszeliśmy w trakcie rozmowy? Przekonajcie się, oglądając nasz materiał wideo.