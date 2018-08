Gdzie i kiedy oglądać Perseidy 2018? Spadające gwiazdy w tym roku najlepiej obserwować w nocy z soboty na niedzielę oraz z niedzieli na poniedziałek.

Przed nami noc spadających gwiazd. Noce z soboty na niedzielę (11-12 sierpnia) i z niedzieli na poniedziałek (12-13 sierpnia) to w tym roku najlepszy czas na to, by obserwować perseidy.Wówczas odbędzie się prawdziwy deszcz meteorów.Drobiny z komety pędzą w stronę ziemi nawet 60 kilometrów na sekundę i ulegają spaleniu w momencie zetknięcia się z atmosferą. Efekt rozbłysku pozostawia na niebie ślad nawet na długości kilkudziesięciu kilometrów.Do śledzenia Perseidów nie potrzebujemy lornetki.Perseidy najlepiej obserwować od godziny 22, ale najwięcej meteorów pojawi się po północy. Poza dużą częstotliwością spadających gwiazd zapowiada się bardzo dobra widoczność.Perseidy najlepiej oglądać z dala od świateł miejskich, pod możliwie jak najciemniejsze niebo. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, dobrze jest wybrać te rejony, gdzie zanieczyszczenie światłem w naszej okolicy jest najmniejsze. Trzeba zdać sobie sprawę, że niestety z miasta można dostrzec tylko najjaśniejsze meteory.Perseidy są obserwowane od około 2000 lat. Pierwsze wzmianki o obserwacjach tego roju pochodzą z Dalekiego Wschodu. Perseidy są pozostałością komety Swifta-Tuttle'a, która przelatuje w okolicy Ziemi co 133 lata. Perseidy są jednym z najbardziej regularnych rojów meteorów, a ich największa aktywność nad Ziemią przypada między 17 lipca a 24 sierpnia. Najbardziej okazały rój możemy podziwiać pomiędzy 11 a 13 sierpnia. Rój przemieszcza się przez gwiazdozbiory Kasjopei, Perseusza oraz Żyrafy. Jego maksimum aktywności znajduje się w pobliżu gwiazdy eta Persei.W nocy z 12 na 13 sierpnia fani perseidów będą mogli nacieszyć oczy ich widokiem. Po zmroku można będzie zobaczyć nawet 100 spadających gwiazd na godzinę. Czym tak naprawdę są perseidy i skąd bierze się ich blask? Zobaczcie!