Philip Morris w Polsce z prestiżowym Certyfikatem Równych Płac

_- W naszej firmie od zawsze szanujemy różnorodność, a pracowników wynagradzamy tylko i wyłącznie na podstawie oceny merytorycznej _– mówi Anita Rogalska, członek Zarządu, dyrektor Działu Kapitału Ludzkiego i Kultury Organizacyjnej Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie. I są tego efekty.

PMI w Polsce został właśnie uhonorowany prestiżowym Certyfikatem Równych Płac. Potwierdza on, że firma jednakowo wynagradza kobiety i mężczyzn, a ich wkład i wysiłki w działalność biznesową i rozwój spółek cenione są niezależnie od płci. Wyróżnienie to jednocześnie przybliża Philip Morris International do uzyskania globalnego Certyfikatu Równych Płac. Gdyby tak się stało, PMI będzie pierwszą międzynarodową organizacją uhonorowaną znakiem Równych Płac.

Zgodnie z wytycznymi ONZ

Kto przeprowadza proces certyfikacji i jak przebiega? Equal Salary Certification, czyli Certyfikat Równych Płac, przyznawany jest przez Equal Salary Foundation z siedzibą w Szwajcarii. Ta niezależna organizacja non-profit przy przyznawaniu certyfikatów opiera się na wytycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych (projekt Global Compact), a jej certyfikaty uznawane są przez Komisję Europejską.

Procedura jest nie tylko długa, skomplikowana, ale także bardzo drobiazgowa. Obejmuje m.in. analizę statystyczną danych dotyczących wynagrodzeń oraz szczegółowy audyt, przeprowadzany przez firmę doradczą PwC, oceniający zaangażowanie kierownictwa w równe wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn, integrację zasad i praktyk równego wynagrodzenia w ramach procesów i polityk HR, a także postrzeganie praktyk HR firmy przez pracowników.

- Przyznanie spółkom Philip Morris w Polsce Certyfikatu Równych Płac nie tylko wzmacnia atrakcyjność naszej firmy jako pracodawcy, ale również potwierdza, że jesteśmy wobec siebie po prostu fair – zaznacza dyrektor Anita Rogalska. – W obliczu tak ogromnej transformacji, jaką jest stworzenie przyszłości bez dymu tytoniowego, także w Polsce, ma to szczególne znaczenie, pracownicy są kluczem do sukcesu i realizacji naszej wizji – zaznacza.

PMI nie zamierza spocząć na laurach. - Kontynuujemy prace nad wieloma innymi programami. Mają one na celu udoskonalenie praktyk związanych m.in. z zarządzaniem równowagą płci w PMI. Dotyczą na przykład promowania kobiet do obejmowania najważniejszych funkcji w zespołach zarządzających PMI – przypomina Adam Suchenek, rzecznik Prasowy Philip Morris Polska.

Równość płac to standard

W PMI w Polsce zatrudnienie znajduje około 7 tysięcy osób. Uhonorowanie firmy tym prestiżowym wyróżnieniem tylko potwierdza, że równość wynagrodzeń niezależnie od płci, to nie są puste słowa.

I wspomnieć wypada, że Certyfikat Równych Płac to kolejne wyróżnienie dla Philip Morris w Polsce. Firma od wielu już lat znajduje się na czele list najlepszych pracodawców w kraju i na świecie. Spółki PMI w Polsce już pięciokrotnie zostały uhonorowane - w uznaniu za doskonałe warunki pracy, programy szkoleniowo-rozwojowe dla pracowników, planowanie kariery oraz kulturę organizacyjną - tytułami Top Employer Polska i Top Employer Europe.