Piątek z przelotnym deszczem i burzami. Będzie jeszcze cieplej

Na zachodzie Polski zapowiada się pogodna sobota. W pozostałej części kraju przelotnie popada deszcz, mogą wystąpić też burze - na wschodzie z gradem. Termometry pokażą od 23 st. C na Pomorzu Zachodnim do 29 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu, który w porywach burzowych może osiągnąć prędkość do 90 km/h.

W niedzielę będziemy mogli cieszyć się słoneczną aurą. Termometry pokażą od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków.