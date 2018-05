W życie wchodzi właśnie nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie RODO). Nawet jeśli to hasło bombarduje ostatnio ekrany waszych komputerów i smartfonów, warto poznać najważniejsze fakty. Za naruszenie przepisów grozi nam nawet 20 mln euro. Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii.

RODO jest ważne dla właścicieli małych i wielkich przedsiębiorstw. Dużo uwagi na interpretacje nowych przepisów skupili również handlowcy i marketingowcy. Jednakma być przede wszystkim skierowane na człowieka, odbiorcę, użytkownika. Jak wpłynie na normalne życie każdego Polaka?Zmiany RODO miały unowocześnić regulacje o ochroni danych osobowych z 1995 roku i ujednolicić prawo dla wszystkich krajów członkowskich UE. Wypracowanie ostatecznych rozwiązań trwało 4 lata.z założeniem wejścia w życie w roku 2018. Dwa lata na zmianę polityki prywatności to sporo czasu. Czy marki sobie z tym poradziły?Zmiany w polityce prywatności odczujesz m.in. na wizycie u lekarza. Specjalista czy lekarz rodzinny nie powinien mieć kart pacjentów na stole, tak żeby pacjenci nie mogli dowiedzieć się kto odwiedzi gabinet po nas.W przychodniach zmianie mogą ulec także tabliczki na drzwiach lekarzy., ale także naszą prywatność w przestrzeni publicznej. Z tego powody po 25 maja przychodnie będą musiały rozważyć usunięcie specjalizacji lekarzy z tabliczek na gabinetach. Teraz nie będzie można już łatwo stwierdzić „za czym kolejka stoi?”RODO to wielka zmiana w ochronie prywatności w miejscu pracy, a także w systemie zatrudnienia. Po wejściu w życie rozporządzenia kandydat na rozmowie kwalifikacyjnej pracodawca nie będzie mógł pozyskać innych danych na temat pracownika niż te, na których wykorzystanie się zgodził.Pracodawca będzie zobowiązany do poinformowania pracownika o wglądzie w prywatne konta na portalach społecznościowych.Rozporządzenie RODO gwarantuje pełną i ciągłą możliwość do wglądu i zmiany danych, którymi klient podzielił się z daną firmą, marką, serwisem. Włącznie z prośbą o przeniesienie danych do innego operatora.Najważniejsza zmiana dotyczy profilowania, a więc zautomatyzowanej oceny użytkownika pod kątem jego zachowań na stronie, która później pozwala na lepszy dobór reklam. W ramach nowego rozporządzenia każdy klient czy użytkownik będzie miał prawo odmówić profilowania. W teorii oznacza to, że klient, który odmówi profilowania będzie odporny na reklamy butów, które dzień wcześniej oglądał w jednym z popularnych sklepów internetowych. Stanie się tak dlatego, że w momencie odmowy klient nie może mieć podłączonych kodów śledzących, które zapamiętują jego wybory.RODO szykuje dla nas przełomową, ważną i oczekiwaną zmianę. Każdy użytkownik, klient sklepu internetowego, członek forum itd. dzięki rozporządzeniu będzie miał możliwość:Z tej funkcji będzie można skorzystać zawsze, kiedy uzna się, że dane, które zostały przekazane nie są już niezbędne do celów, do których zostały pozyskne. To bardzo przyjemna możliwość, do zrealizowania m.in. po skończonych zakupach, kiedy nie chcesz już mieć ze sklepem internetowym nic wspólnego (nie życzysz sobie wysyłania reklam itp).Dzieci często są nieświadome działań podejmowanych w Internecie i konsekwencji, które są z nimi związane. Zgodnie z nowymi przepisami RODO ochrona danych osobowych będzie dotyczyła szczególnie samych osobowych dzieci szczególnie jeśli chodzi o wykorzystanie marketingowe oraz profilowanie.Informacje dla dzieci powinny być sformułowane w bardzo prosty sposób, jasnym i zrozumiałym dla nich językiem.Zgodne z prawem będzie przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło 13 lat. Dane dzieci młodszych będą mogły być wykorzystane wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyrazi rodzic lub prawny opiekun.