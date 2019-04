Pieczywo może obniżyć cholesterol! Te lekarstwa masz w swojej piekarni

Beta-glukan w pieczywie – jak wpływa na zdrowie?

Otyłość, choroby serca, zaburzenia układu trawiennego – choroby cywilizacyjne stają się prawdziwym wyzwaniem. Troska o zdrowie często wymaga zmiany podstawowych nawyków żywieniowych. Czy da się połączyć odżywianie z łagodzeniem objawów chorobowych? Okazuje się, że tak – i wcale nie musi to oznaczać rezygnacji z lubianych przez nas posiłków. Czas sięgnąć po żywność funkcjonalną.

Co to jest żywność funkcjonalna?

Żywność funkcjonalna to rodzaj produktów spożywczych, które nie tylko dostarczają nam podstawowych składników odżywczych, ale również przyczyniają się do poprawy stanu naszego zdrowia.

O tym, że zwykły posiłek można traktować jako kurację wspomagającą walkę z chorobami wiemy z tradycji Dalekiego Wschodu. Dwa czynniki sprawiły, że z mądrości tej zaczęła korzystać kultura zachodnia. Po pierwsze, w ostatnich latach znacząco zwiększyła się świadomość żywieniowa mieszkańców krajów rozwiniętych, w tym Polski. Tempo życia w nowoczesnych społeczeństwach jest przyczyną wielu chorób cywilizacyjnych – otyłości, miażdżycy, a nawet schorzeń o podłożu psychicznym. Odpowiedzią na te problemy jest zmiana stylu życia, w tym sposobu odżywiania. Po drugie, postęp naukowy sprawił, że tradycyjne przekonania można udowodnić za pomocą badań. Prozdrowotny charakter żywności funkcjonalnej znajduje potwierdzenie w odkryciach biologów, chemików i dietetyków.

Żywność funkcjonalną możemy podzielić na dwie grupy:

pierwsza grupa to produkty naturalne. Jeśli przyczyniają się do poprawy naszej kondycji zdrowotnej – zarówno, jeśli chodzi o wymiar fizyczny, jak i psychiczny – mamy do czynienia z żywnością funkcjonalną. Mogą one zawierać elementy takie, jak witaminy, probiotyki czy nienasycone kwasy tłuszczowe. Naturalne probiotyki to pożyteczne szczepy bakterii lub drożdży, zawierają je np. jogurt czy kiszona kapusta. Wspomagają one trawienie i mogą poprawiać naszą odporność. Nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, które chronią przed chorobami układu krążenia (ale i przed depresją), znajdziemy zarówno w nasionach lnu, jak i w mięsie tłustych ryb;

druga grupa to produkty sztucznie wzbogacone o elementy funkcjonalne. Do tej pory na polskim rynku dominowały jogurty wzbogacone o żywe kultury bakterii, witaminizowane margaryny i oleje. To produkty szczególnie przydatne, gdy chcemy zadbać o układ pokarmowy i odpornościowy. Aktualnie najważniejszym trendem, z jakim mamy do czynienia w Polsce, jest zwrot ku pieczywu funkcjonalnemu. Ten kluczowy element codziennej diety może być prostym sposobem na dostarczenie odpowiednich ilości substancji potrzebnych dla zdrowia.

Czym są beta-glukany i jakie mają działanie?

Wśród funkcjonalnych substancji prozdrowotnych szczególną uwagę należy zwrócić na beta-glukan. To błonnik rozpuszczalny o szerokim i potwierdzonym badaniami klinicznymi zastosowaniu:

obniża poziom cholesterolu

zmniejsza wchłanianie tłuszczy z przewodu pokarmowego do krwioobiegu,

obniża indeks glikemiczny pokarmu,

stymuluje pasaż jelit, przeciwdziałając zaparciom,

pobudza do działania układ immunologiczny,

łagodzi podrażnienia przewodu pokarmowego,

wywołuje uczucie sytości,

wspomaga rozwój korzystnej flory jelitowej,

łagodzi skutki zespołu drażliwego jelita.

Szczególne właściwości beta-glukanu czynią go skutecznym w profilaktyce i zwalczaniu chorób układu pokarmowego. W jelitach działa niczym płynny opatrunek. Spowalnia procesy trawienia, zmniejsza ilość przyswojonej glukozy i obniża efektywność kaloryczną posiłku. Ma więc nie tylko właściwości prozdrowotne, ale również może wspomagać odchudzanie. Jest też wykorzystywany w kosmetyce – skutecznie wygładza zmarszczki.

Najważniejszą właściwością prozdrowotną beta-glukanu jest zdolność do zmniejszenia wchłaniania „złego” cholesterolu (LDL) i przyspieszenia jego wydalania. To niezwykle istotne ze względu na skalę problemów z układem sercowo-naczyniowym, jakich współcześnie doświadczamy. Nadmiar cholesterolu LDL prowadzi do licznych schorzeń, spośród których najbardziej niebezpieczna jest miażdżyca. Wsparcie diety beta-glukanem traktować można jako konieczną odpowiedź na cywilizacyjne wyzwania naszych czasów.

Znaczenie beta-glukanu dla zdrowia potwierdzają badania zatwierdzone przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Rekomendacje dla wprowadzenia beta-glukanu do diety wydały już rządowe agencje zajmujące się ochroną zdrowia w takich krajach, jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Szwecja, Dania, Holandia.



Jak obniżyć cholesterol przy pomocy pieczywa?

Pieczywo jako element codziennej diety stanowi najlepszą podstawę do żywieniowych innowacji. Zapowiedzią dietetycznej rewolucji jest Bułka Beta z Piekarni Putka. Produkt doskonale wpisuje się w trend żywności funkcjonalnej. Wysoką zawartość beta-glukanu zawdzięcza recepturze opartej przede wszystkim o owies będący jednym z najbogatszych, naturalnych źródeł beta-glukanu. Bułka Beta wypiekana jest na bazie mąki pszennej z dodatkiem skondensowanej mąki owsianej.

Jedna Bułka Beta zawiera 1,9 g beta-glukanu. Codzienne spożycie 3 g zapewnia efekt prozdrowotny w postaci obniżenia poziomu cholesterolu. Zastosowanie Bułki Beta w codziennej diecie stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnego pieczywa. Unikamy w ten sposób produktów mogących zwiększyć poziom „złego” cholesterolu (LDL) i aktywnie wspieramy organizm w usuwaniu jego zalegających zapasów.

Bułka Beta posiada również inne przewagi nad tradycyjnymi wypiekami. Jedna bułka zawiera aż 7,2 g błonnika pokarmowego (kromka chleba razowego – jedynie ok. 2,5 g). W standardowym pieczywie pszennym poziom taki jest niemal nie do osiągnięcia. Dzięki temu Bułka Beta jest zdrową alternatywą dla pieczywa ciemnego, które nie wszyscy lubią, a niektórzy ze względów zdrowotnych wręcz nie mogą go spożywać.

Prozdrowotną funkcjonalność Bułki Beta potwierdzają badania laboratoryjne. Zarówno skład, jak i technologia produkcji zastrzeżone są Patentem nr 229848 Rzeczypospolitej Polskiej. Pieczywo patentowe daje gwarancję nie tylko jakości, ale przede wszystkim innowacyjności wyrobu.



Beta-glukany a odchudzanie

Beta-glukany niewątpliwie sprzyjają w walce z najgroźniejszymi chorobami. Raz jeszcze trzeba podkreślić ich niepodważalną skuteczność w zmaganiu się z chorobami układu krążenia. Nie mniej znaczące jest ich oddziaływanie w profilaktyce cukrzycy i nowotworów układu pokarmowego. Ale nie można zapomnieć, że pomagają też w codziennych problemach dietetycznych. Usprawniając procesy trawienne, sprzyjają odchudzaniu.

Bułkę Betę z Piekarni Putka możemy wskazać jako szczególnie dobry wybór dla osób aktywnych, dbających o linię. Po pierwsze, nie zawiera konserwantów, emulgatorów ani spulchniaczy. Nie dostarcza więc elementów zaburzających metabolizm, a mimo to zachowuje świeżość dłużej niż zwykłe pszenne bułki. Po drugie, dzięki specjalnej recepturze wywołuje uczucie sytości. Ogranicza więc apetyt i ryzyko przejedzenia. Po trzecie i najważniejsze, Bułka Beta dzięki zawartości beta-glukanu ma niższy poziom indeksu glikemicznego niż standardowe bułki pszenne. Ujmując rzecz prościej – sprawia, że organizm nie domaga się glukozy w nadmiarze i w związku z tym nie przetwarza jej w tkankę tłuszczową.

Właściwości beta-glukanu, które sprzyjają walce z cukrzycą łatwo wykorzystać jako wspomaganie diety odchudzającej. Wieloczynnikowy wpływ na zdrowie i samopoczucie jest niewątpliwie największą zaletą pieczywa funkcjonalnego.

Artykuł powstał we współpracy z Piekarnie Cukiernie Putka