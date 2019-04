Pierwszy dzień strajku nauczycieli. Protestujący nie dostaną pensji

Na terenie powiatu nowosądeckiego i w mieście do strajku przystąpiły 44 szkoły. W samym Nowym Sączu bezterminowy strajk nauczycieli rozpoczął się w 22 z 39 szkół podstawowych i średnich.

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Długosza w Nowym Sączu strajkuje 56 nauczycieli, zaś jedenastu wyraziło wczoraj gotowość do pracy. Jednak uczniowie nie przyszli.

Strajk w "Jedynce"

Martyna Kałużny, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu, jak jej koleżanki i koledzy, popiera postulaty swoich nauczycieli, dlatego nie przyszła do szkoły.

- Nauczyciele powinni strajkować. Popieram ich nie tylko dlatego, że mam teraz wolne od nauki. Sprawa edukacji powinna być dla kraju priorytetem, jeśli chcemy mówić o jakimkolwiek postępie w Polsce - uważa uczennica.

Andrzej Padula, dyrektor I LO rozesłał do wiadomości uczniów oraz rodziców informację o tym, że od 8 kwietnia zajęcia w liceum i gimnazjum się nie odbędą. W tym czasie nauczyciele nie będą podejmowali żadnych obowiązków związanych z pracą. Uczniowie, którzy w dniach strajku nie będą mogli pozostać w domu pod opieką rodziców, mają w szkole zapewnioną opiekę.

- Strajkujemy do odwołania, więc może to potrwać tydzień, a może miesiąc jest to dla nas samych jest niewiadoma - mówi Edyta Muchniewicz-Gagatek, ze Związku Nauczycielstwa Polskiego w I LO.

Zajęcia dla uczniów

Dyrektorzy poinformowali uczniów i rodziców o proteście, zorganizowano dla nich zajęcia opiekuńcze a miasto dodatkowo zapewniło opiekę w świetlicach środowiskowych i w Pałacu Młodzieży. Propozycję opieki nad uczniami, którzy nie mają lekcji złożyła Wyższa Szkoła Biznesu. Wykładowcy i studenci są gotowi przyjąć młodzież i zorganizować dla niej zajęcia.

Strajkujący nie otrzymają pełnej pensji

W Nowy Sączu zespół do zajmowania się sytuacją strajkową powołany przez prezydenta Ludomira Handzla, robił objazd po wszystkich placówkach, które zdecydowały się przystąpić do strajku.Wiceprezydent Magdalena Majka tłumaczyła, że postanowili sprawdzić, jak wygląda sytuacja strajkowa w szkołach.

- We wszystkich tych szkołach, w których nauczyciele w referendum opowiedzieli się za przystąpieniem do strajku, tam ta forma protestu się odbyła- dodała Magdalena Majka. Zaznaczyła, że w palcówkach objętych protestem odbywały się zajęcia opiekuńcze w godzinach, w których funkcjonują świetlice szkolne, czyli od 6.30 do 17. Miasto w porozumieniu świetlicami środowiskowymi oraz w współpracy z Pałacem Młodzieży zorganizowało zajęcia dodatkowe. Rodzice informowani są na bieżąco przez dyrektorów szkół poprzez dziennik elektroniczny, o tym jak sytuacja strajkowa się przedstawia.

Nauczyciele, którzy wzięli udział w strajku nie dostaną za te dni wynagrodzenia-Byłoby to niezgodne z prawem- zaznaczyła wiceprezydent miasta.

O tym czy egzamin ósmoklasistów oraz gimnazjalne się odbędą zadecydują sami nauczyciele, podejmując decyzję, czy przestąpią do ich przeprowadzenia.

- Dyrektorzy szkół poinformowali rodziców, ósmoklasistów oraz absolwentów trzeciej klasy gimnazjum o tym żeby się przygotowali i na chwilę obecną egzaminy nie zostały odwołane- tłumaczyła Małgorzata Belska dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącza.

