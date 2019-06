Pies z wielkim guzem cierpiał i konał pod domem swego pana

Zwierzak nie miał nawet imienia - Bandziorkiem nazwali go inspektorzy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Nowym Sączu, którzy podczas interwencji odebrali staruszka z rąk właściciela-oprawcy. Ten człowiek (dane zna policja) pozwolił na niewyobrażalne cierpienie psa i nawet nie próbował go leczyć. Dzięki pomocy weterynarza oraz ludzi dobrego serca, którzy wpłacali pieniądze, pies przeszedł operację i pozbył się krwawiącego guza. Niestety to nowotwór złośliwy. Na pomoc było już za późno. Bandziorek ma wolę walki, ale pozostało mu niewiele czasu, być może to jego ostatnie chwile.

Skazany na cierpienie

Bandziorek od lat był przykuty do prowizorycznej budy, na dwumetrowym łańcuchu. Najgorsze, że cierpiał nie tylko z powodu rozrastającego się guza, ale też braku jakiejkolwiek opieki nie mówiąc już o odrobinie miłości. Kiedy pojawili się Inspektorzy z TOZ, byli zastaną sytuacją wstrząśnięci.

Na forum napisali: „Piesek przetrzymywany był w stanie rażącego niechlujstwa karmiony rozmoczonym chlebem i resztkami z obiadu. Na pyszczku miał ogromnego guza, który w niektórych miejscach był już zaropiały i gnił wydzielając przykry odór, uniemożliwiając mu pobieranie pokarmu i wody”. Stan psiaka wskazywał na głęboką anemię oraz odwodnienie. Gospodarza to nie obchodziło.

Kosztowne leczenie

Uratowanego psa czekała operacja. Zabieg był kosztowny, a Towarzystwo nie miało na to środków. Z pomocą przyszli ludzie dobrego serca, dzięki którym udało się zebrać prawie 1900 złotych.