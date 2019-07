Pijani kierowcy poszukiwani przez policję w Małopolsce. ZDJĘCIA, NAZWISKA

Od stycznia do czerwca 2019 r. mundurowi zatrzymali w Małopolsce 3900 osób, które prowadziły pojazd po alkoholu. Dla porównania w całym 2018 r. było to 8751 osób.

[wytloczenie]Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, natomiast o wiele surowsze konsekwencje mężczyzna poniesie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.[/wytloczenie]