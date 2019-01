Pijesz słodkie napoje? Jesz owoce? Uważaj - fruktoza NISZCZY MÓZG

Po sześciu tygodniach szczury znów trafiły do labiryntu. Wynik badań? Zwierzęta, które dostawały fruktozę miały problem ze znalezieniem wyjścia z pułapki, najwidoczniej nie pamiętając drogi do wyjścia. Jej przebycie zajmowało im dwa razy dłużej, niż szczurom, które nie piły napoju z fruktozą. Grupa, która otrzymywała napój wraz z DHA osiągała podobne wyniki do grupy, której fruktozy nie podawano. Pokazuje to, jak istotną role odgrywa DHA w zapobieganiu skutków przyjmowania fruktozy.

Naukowcy akademiccy przeanalizowali również 20 tysięcy genów ze szczurzych mózgów. Jak się okazuje, pod wpływem cukru, ponad 700 genów znajdujących się podwzgórzu, czyli ośrodku odpowiedzialnym za kontrolę metabolizmu, oraz ponad 200 w hipokampie, biorącym udział w procesie zapamiętywania, pracowało gorzej niż u zwierząt odżywianych zdrowo.

Zmienione geny występują też u ludzi

Zmiany w genach odpowiadających za regulowanie procesów metabolicznych, komunikacji międzykomórkej i reakcji zapalnej mogą prowadzic do rozwoju choroby Parkinsona, depresji, a także choroby dwubiegunowej.

Dwa geny, zbadane przez uczonych - występują także u ludzi. To Bgn i Fmod i najprawdopodobniej wywołują kaskadowe zmiany w kolejnych.