Piotr Wolak, ma 30 lat i choruje na nieuleczalną dystrofię mięśniową Duchenne’a, chorobę, która zabija jego mięśnie i sprawia, że z każdym dniem słabnie. Porusza się już na wózku inwalidzkim, a teraz choroba zabiera mu także oddech. Coraz częściej życie ratuje mi już tylko respirator. Przeszczep komórek macierzystych to dla niego jedyna szansa, by powstrzymać chorobę i w ogóle by żyć. Bez tego czeka go śmierć. Na przeszczep potrzebuje ponad 150 tys.

Każdy chłopczyk w wieku 11 lat marzy o byciu strażakiem, policjantem czy mistrzem strzelców… Co czuje dziecko, które w nierównej walce z chorobą traci wszystko? - Jak to przyjąłeś, jak się z tym oswoiłeś – pytam – Takie jest życie, nieprzewidywalne, a czasem okrutne – pada odpowiedź.Piotrek ma pogodne, ciepłe spojrzenie, miły uśmiech.- Trzeba się ze wszystkim pogodzić, nawet do cierpienia można się przyzwyczaić – uśmiecha się. Wbrew wszystkiemu nigdy nie stracił nadziei, że wyzdrowieje, nigdy się nie załamał, nie odpuścił...Do 6 lat rozwijał się prawidłowo. Kopał w piłkę na podwórku, jeździł na rowerze. W pewnym momencie rodziców chłopca zaniepokoiło, że Piotrek chodzi na palcach. Zaczęły się wizyty po lekarzach. W szpitalu w Prokocimiu lekarze nie zostawili złudzeń: dystrofia mięśniowa typu Duchenne’a - tzw. ogólny zanik mięśni - Co pani chce, takie osoby żyją najdłużej do 16 roku życia – usłyszała raz mama Piotra, pani Krystyna od lekarza na wizycie.Nigdy nie pogodziła się z taką definicją tej choroby.W kwietniu 2013 r. stan zdrowia Piotra drastycznie się pogorszył. Został przewieziony na Oddział Intensywnej Terapii, gdzie wykonano zabieg tracheostomii oraz podłączono pod respirator. Piotr ma coraz większe trudności z oddychaniem i coraz trudniej jest mu oddychać bez respiratora.Mama Krystyna od zawsze jest przy synu, podczas każdego pobytu w szpitalu, w sanatorium, w domu. Ona rozumie go bez słów, jest nie tylko matką, ale i pielęgniarką na cały etat. Podczas jednego z wielu pobytów w szpitalu jak zwykle czuwała przy łóżku z różańcem w ręku. Zapadał zmierzch. Nagle zauważyła, że syn zmienił się na twarzy, jest cały mokry, zimny…zawołała pielęgniarki. Piotrek przestał oddychać, cudem go odratowali.Piotrek to ścisły umysł. W szkole nieraz dawał popisy wiedzy z informatyki, koledzy wiele się od niego nauczyli. Zdał maturę śpiewająco, na 87 procent, były plany studiów…może informatyka. Jest w tym naprawdę dobry. Ale choroba nigdy nie dała o sobie zapomnieć, zabierała te plany po kolei, …sprawność ruchową, głos, teraz zabiera nawet oddech. Tylko nadziei nie zabrała, bo w oczach Piotrka błyszczy ona najbardziej. Na myśl o przyszłości uśmiecha się. – Cały czas walczę: o lepsze jutro, o życie – dodaje. – A teraz ta nadzieja jest jeszcze większa, tylko środków brak. Ale ludzi z wielkim sercem jest dużo – wtrąca tata, Jan.Dystrofia jest chorobą genetyczną, nieuleczalną, która dotyka w większości chłopców. Niestety do dnia dzisiejszego brak jest możliwości leczenia tego schorzenia. Obecnie można tę chorobę spowolnić poprzez podanie komórek macierzystych. Jest to leczenie wieloetapowe i bardzo drogie.Piotr Wolak został zakwalifikowany do udziału w terapii komórkami macierzystymi w Centrum Medycznym Klara w Częstochowie. Leczenie ma na celu spowolnić rozwój choroby. Minimalna kwota terapii składającej się z 10 zabiegów wynosi 147 tys. zł, zaś maksymalna wynosi 197 tys. zł. Każdy zabieg to kwota około 15 tys. Odstęp pomiędzy kolejnymi podaniami to czas od 4 do 6 tygodni. Ta nowatorska terapia przynosi u 30-latka bardzo dobre efekty.Rodzicom udało się opłacić pierwszy i drugi zabieg. Pierwszy był w listopadzie ubiegłego roku, drugi w lutym. W czerwcu powinien być trzeci. Niestety pieniądze się skończyły. Rodzina nie jest w stanie sama zapłacić za trzeci zabieg.Rodzice Piotra są rolnikami. Mają niewielkie gospodarstwo. Piotr ma rentę w wysokości 740 zł i 153 zł zasiłku rehabilitacyjnego.- Koszt terapii jest ogromny, dlatego liczę na Was – ludzi o wielkim sercu. Terapia komórkami macierzystymi to moja jedyna szansa i nadzieja na dłuższe życie - apeluje Piotr. Pieniądze na ratowanie życie Piotra zbierane są za pośrednictwem internetowej zbiórki, prowadzonej przez Fundację SiePomaga: ,,Tracę oddech, zabija mnie choroba. Błagam daj mi szansę na życie”. - Tutaj każde 10 zł. jest na wagę życia – dodaje 30-latek.- Synku, w tamtym roku minęło 10 lat od twojej matury, zorganizujemy spotkanie klasowe, choć trochę z poślizgiem – zwraca się mama Krystyna do Piotra. – Koledzy przyjdą, on miał bardzo dobrą klasę, nieraz go wynosili na 3. piętro – dodaje. Oczy Piotrka znów się rozweselają. – Pewnie, zrobimy ognisko. Wiele osób ma już swoje rodziny, powyjeżdżali za pracą, ale ci co mogą, przyjdą. Kilku założyło zespół weselny, zagrają, będzie wesoło – rozmarza się chłopak.Kiedyś miał mnóstwo marzeń. Dziś zostało to jedno, najważniejsze: chce żyć. - Jak będzie życie, to i będą nowe marzenia – kończy.

