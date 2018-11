PiS bierze Małopolskę. Witold Kozłowski marszałkiem, Rafał Bochenek przewodniczącym sejmiku

Marszałkiem województwa został Witold Kozłowski. To doświadczony samorządowiec - radnym sejmiku był kilka razy, w latach 2005-2006 nawet przewodził sejmikowi. Przez wiele lat pracował jako sekretarz powiatu nowosądeckiego, kilka miesięcy temu został prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. I wtedy padały sugestie, że to przygotowanie do znacznie ważniejszej funkcji.

Pierwszym wicemarszałkiem został Łukasz Smółka, szef gabinetu politycznego ministra infrastruktury. Na to samo stanowisko został wybrany Tomasz Urynowicz, reprezentant Polski Razem Jarosława Gowina. Członkami Zarządu Województwa zostały Anna Pieczarka z Tarnowa, która w ostatnich wyborach zdobyła najwięcej głosów w całej Polsce (ponad 72,7 tys.) i Marta Malec-Lech rekomendowana przez Solidarną Polskę Zbigniewa Ziobry.

Przewodniczącym sejmiku został wybrany Rafał Bochenek, były rzecznik rządu, który tuż po ogłoszeniu wyników wyborów typowany był na nowego marszałka, ale nie zyskał akceptacji władz partii. Wiceprzewodniczącą będzie Iwona Gibas, dyrektor biura poselskiego Beaty Szydło. W prezydium sejmiku znalazł się także Kazimierz Barczyk z PO, wieloletni radny sejmiku i przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Taki układ personalny nowych władz województwa nie był zaskoczeniem, znany był już w ostatni piątek. Choć obecni na sesji wicepremier Beata Szydło i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapewniali, że to rani wskażą marszałka i jego zastępców, to jedna już w piątek Komitet Polityczny PiS zatwierdził nazwiska kandydatów na najważniejsze funkcje w naszym regionie. Poniedziałkowe głosowanie było w pełni zgodne z tymi rekomendacjami.

Jedyną niewiadomą pozostaje to, czy będzie trzeci wiceprzewodniczący sejmiku. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że może nim zostać Urszula Nowogórska z PSL, przewodnicz ac poprzedniej kadencji, ale pod warunkiem, że ludowcy stworzą z PiS koalicję w powiecie oświęcimskim. Wojciech Kozak, dotychczasowy wicemarszałek, zaprzeczył, by ludowcy dostali oficjalnie taką propozycje, ale nie wykluczył, że w powiecie oświęcimskim powstanie koalicja PiS-PSL.