Pisanki wielkanocne. Jak zrobić piękne i kolorowe pisanki? Jak fajnie pomalować pisankę? Jakie są wzory na pisanki?

Dawniej ich zdobieniem zajmowały się wyłącznie kobiety. W zależności od techniki zdobienia, świąteczne jajka mają różne nazwy - pisanki, drapanki, kraszanki.Co oznaczają barwy pisanek wielkanocnych? Jajka pomalowane na żółto dają radość i siłę. Pomarańczowe jajka oznaczają otwartość, serdeczność oraz przekazują dobre intencje. Czerwone pisanki symbolizują miłość, natomiast niebieskie pisanki to symbol nowych możliwości i powodzenia. Naturalne roślinne barwniki znajdziesz w swoim domu.Zgodnie z ludowymi wierzeniami początkiem życia, od którego zależy płodność na całej ziemi jest jajko. To dlatego na Wielkanoc czci się je, przyozdabiając kolorowymi zdobieniami, a w Wielką Niedzielę dzieli się nimi podobnie, jak w Boże Narodzenie opłatkiem.Pierwsze pisanki pochodzą z Persji sprzed ponad 5 tysięcy lat. Malowano na nich woskiem, a potem zanurzano w barwnikach. Jajka w wielu kulturach utożsamia się z dobrobytem i zasobnością, a także szczęściem. Pisanki miały chronić od złych duchów, podłych ludzi, chorób i nieszczęść. Skruszone skorupki pisanek sypano na pola uprawne i do paszy bydła, by upraw i hodowli nie imały się żadne plagi.Bogactwo różnorodności zdobień, wzorów, technik i barw pisanek jest niemal nieskończone. By je zaprezentować, a jednocześnie chronić bogatą kulturę ludową przed zapomnieniem, tworzy się wystawy i muzea pisanek. W świecie jest ich kilka. Najbardziej znane mieści się w Kołomyi. A w Polsce jest kilka regionalnych - w Lipsku i w Ciechanowcu.To barwienie jaj w barwnym wywarze z którego powstają kraszanki czasem nazywane malowankami lub byczkami. To bardzo ekologiczne pisanki, bo do ich barwienia wykorzystuje się naturalne produkty, np. łupiny cebuli, korę dębu, płatki ciemnej malwy czy sok z buraka.Jeżeli chcemy uzyskać kolor brązowy do gotującej się wody wrzucamy łupiny cebuli. Kolor czarny uzyskamy dzięki gotowaniu jajek w korze dębu, olchy lub łupinach orzecha włoskiego. Żółtozłocisty kolor uzyskamy dzięki młodej korze jabłoni lub kwiatu nagietka. Z kolei kolor fioletowy, możemy uzyskać dzięki gotowaniu jajek w płatkach kwiatu ciemnej malwy. Kolor różowy uzyskamy dzięki dodaniu do wody soku z buraka.Kolejnym rodzajem zdobionych jajek są oklejanki lub naklejanki. W tym przypadku technika zdobienia polega na przyozdabianiu jajek sitowiem, kolorowym papierem lub włóczką. Kiedyś do oklejania wykorzystywano sitowie, płatki bzu, dziś częściej jest to kolorowy papier czy różnego rodzaju tkaniny.Popularną metodą zdobienia pisanek jest po prostu ich malowanie. Tutaj mamy dowolność w działaniu - zarówno jeśli chodzi o kolory czy wzory. Ograniczeniem w malowaniu pisanek są na dobrą sprawę tylko nasze wyobraźnia oraz umiejętności. Bardzo często do malowania pisanek wykorzystywane są farby akwarelowe.