We wtorek 13 marca w Warszawie odbyła się uroczysta premiera filmu "Pitbull. Ostatni Pies". Produkcja Władysława Pasikowskiego jest jednym z najbardziej wyczekiwanych filmów tego roku. Do kin wejdzie 15 marca. Na premierze pojawili się odtwórcy głównych ról - Marcin Dorociński, Dorota Rabczewska, a także pięściarz Artur Szpilka, który zaliczył w ten sposób swój debiut na dużym ekranie. Co działo się na premierze? Zobaczcie na zdjęciach.

