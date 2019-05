Piwniczna-Zdrój. Cztery projekty powalczą o głosy w trzeciej edycji budżetu obywatelskiego

Mieszkańcy miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, którzy najpóźniej 13 lutego ukończą 16 rok życia, mogą wziąć udział w głosowaniu nad budżetem obywatelskim. Także osoby stale mieszkające na terenie gminy ale zameldowane w innej, również mogą głosować, jeżeli najpóźniej do 13 lutego do godz. 15.30 złożą oświadczenie w Urzędzie Miejskim o stałym zamieszkaniu. W tym roku na projekty zgłoszone przez mieszkańców zarezerwowano w budżecie uzdrowiska 100 tys. zł.

Głosowanie rozpocznie się w piątek, 1 lutego, o godz. 12 i potrwa do środy, 13 lutego, do godz. 22. Dzień później poznamy zwycięskie projekty. Głos będzie można oddać na stronie internetowej gminy poprzez specjalny formularz. Osoby, które nie posiadają komputera z dostępem do internetu, będą mogły skorzystać z urządzeń w urzędzie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych, łącznie z placówkami oświatowymi.

Projekty dopuszczone do głosowania:

Rodzinne miejsce rekreacji na osiedlu „UWROCIE” w Piwnicznej-Zdroju. Projekt warty 50 tys. zł zakłada montaż urządzeń zabawowych oraz do ćwiczeń na placach zabaw i siłowni, w tym: karuzeli i zjeżdżalni dla dzieci od 3 lat i dwóch urządzeń do ćwiczeń aerobowych wzmacniających mięśnie.

Specjalne umundurowanie dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Piwnicznej-Zdroju. Projekt wart 49 400 zł obejmuje zakup specjalnych mundurów (ergonomiczne kurtki i spodnie o wysokiej wytrzymałości chronią przed wysoką temperaturą i umożliwiają swobodne ruchy) i lekkich hełmów z regulowaną maską i latarką.

Modernizacja drogi dojazdowej „Zagrody” w Łomnicy-Zdroju warta 50 tys. zł. Ma na celu ulepszenie drogi bocznej, dojazdowej do osiedla „Zagrody”. Zakłada wykonanie nowej nawierzchni betonowej o długości 150 metrów.

Nawierzchnia z trawy syntetycznej na boisku sportowym koło Szkoły Podstawowej w Kosarzyskach wyceniana na 50 tys. zł. Projekt zakłada wymianę nawierzchni z asfaltowej na trawę syntetyczną i wyposażenie boiska.

