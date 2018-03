Jak co roku, przedstawiciele PKO Banku Polskiego zaprezentowali program imprez biegowych na nadchodzący sezon. W tym roku biegacze będą mogli wziąć udział w około pięćdziesięciu wydarzeniach sportowych organizowanych przez PKO Bank Polski. Jedno jest pewne - wszelkie rekordy, ustanowione w 2017 roku na pewno zostaną pobite.

Wszystko przez to, że zainteresowanie imprezami PKO Banku Polskiego przechodzi najśmielsze oczekiwania organizatorów. W zeszłym roku w czterdziestu sześciu zawodach pod patronatem PKO Banku Polskiego wystartowało 174 tysiące osób, które przebiegły łącznie ponad 2,5 mln kilometrów, czyli tyle, co około trzy wyprawy na Księżyc i z powrotem. Tym razem organizatorzy spodziewają się wyśrubowania nowego rekordu.- Z roku na rok przybywa chętnych, by aktywnie pomagać. Ale nie brakuje też potrzebujących - przypomina Małgorzata Głębicka, prezes Fundacji PKO Banku Polskiego.- Akcje charytatywne organizujemy w coraz większej liczbie miast i dla coraz większej liczby beneficjentów. Rok temu wsparliśmy prawie 120 osób, a w tym roku - już piętnaście. A przecież dopiero startujemy z sezonem - dodaje.Wśród imprez organizowanych przez PKO Bank Polski są m.in. maratony i półmaratony, zawody na dystansach 5 km i 10 km, biegi historyczne oraz patriotyczne. Wieloletnią tradycją cieszą się biegi z cyklu Warszawska Triada Biegowa „Zabiegaj o Pamięć”. W tym roku odbędą się: 28. Bieg Konstytucji 3 Maja, 28. Bieg Powstania Warszawskiego oraz 30. Bieg Niepodległości. 11 listopada 2018 roku wystartują także 6. PKO Bieg Niepodległości w Rzeszowie i Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim w Gdyni. Symbolicznym nawiązaniem do setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski, będzie specjalny projekt koszulek dla uczestników biegów PKO Banku Polskiego – z charakterystycznym logo z napisem: „niepodległa”.Wielu biegaczom sam udział w zawodach nie wystarcza – jak pokazują statystyki, coraz częściej potrzebują czegoś więcej. Znaczenie ma także świadomość, że biegnąc można komuś pomóc. To dodatkowa motywacja, ale i satysfakcja. Podczas wszystkich imprez biegowych sponsorowanych przez PKO Bank Polski prowadzone są akcje charytatywne „biegnę dla…” na rzecz osób potrzebujących wsparcia w ratowaniu życia lub zdrowia, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Dzięki zainteresowaniu biegaczy, na wskazany cel, Fundacja PKO Banku Polskiego przekazuje konkretną darowiznę. W ten sposób, od 2013 roku, Fundacja wsparła 371 osób kwotą 4,7 mln zł. Inicjatywa spotyka się z coraz większym odzewem społecznym. Tylko w 2017 roku ponad 41 tys. osób uczestniczyło w blisko 100 akcjach charytatywnych, a beneficjenci otrzymali od Fundacji 1,33 mln zł.PKO Bank Polski prowadzi także inny autorski projekt biegowy połączony z działalnością charytatywną, czyli PKO Bieg Charytatywny pod hasłem „Pomagamy z każdym krokiem". Inicjatywa okazała się wielkim sukcesem – dzięki zaangażowaniu uczestników biegu, każdego roku Fundacja przekazuje ok. 650 tys. zł. na posiłki dla najbardziej potrzebujących dzieci. W zeszłym roku zawodnicy pokonali łącznie 30 917 okrążeń, co dało ponad 12 tys. km.- PKO Bieg Charytatywny, który w tym roku odbędzie się po raz czwarty, to też jest akcja charytatywna, która polega na pomaganiu, na wspieraniu organizacji, które mają zapotrzebowanie na dożywianie dzieci . I rzeczywiście zainteresowanie udziałem w tym biegu, w tej sztafecie jest bardzo duże. Limit wynosi siedemdziesiąt drużyn, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku, na jubileuszowy, piąty bieg, uda nam się ten limit zwiększyć - powiedziała prezes Małgorzata Głębicka.W tym roku PKO Bieg Charytatywny odbędzie się w dwunastu miastach Polski - na stadionach lekkoatletycznych w Bydgoszczy, Gdańsku, Kaliszu, Koszalinie, Krakowie, Kutnie, Lidzbarku Warmińskim, Lublinie, Łomży, Rudzie Śląskiej, Warszawie i Wrocławiu.Prezes Głębicka uchyliła też rąbek tajemnicy w sprawie aktywizacji kibiców, którzy tłumnie pojawiają się na imprezach sportowych PKO Banku Polskiego.- Być może uda nam się zorganizować również jakiś rodzaj zawodów, rywalizacji dla kibiców. Ale szczegóły przedstawimy, kiedy projekt będzie gotowy - powiedziała.Jak co roku udział w imprezach organizowanych przez PKO Bank Polski wezmą ambasadorowie programu "PKO Biegajmy Razem" - aktorka Karolina Gorczyca, lekkoatleta i wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara oraz Paweł Januszewski, mistrz Europy w biegu na 400 m przez płotki, prezes Fundacji Wychowanie przez Sport, twórca akcji „BiegamBoLubię”.- Serce rośnie, kiedy spotykamy się z tak gwałtownie rosnącym zainteresowaniem. Pamiętajmy, że w tych imprezach nie chodzi tylko o sam wysiłek fizyczny - który rzecz jasna jest bardzo ważny - lecz także o pomoc potrzebującym. A kiedy tylu ludzi chce z nami biegać, to nie pozostaje nic innego, jak tylko się cieszyć - mówi Karolina Gorczyca.