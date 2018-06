Płaca minimalna 2019: Ile wyniesie płaca minimalna zagwarantowana przez rząd w 2019 roku? Ile na rękę, na godzinę, na etacie? Stawka płacy minimalnej netto wzrośnie 1 stycznia 2019. Resort Elżbiety Rafalskiej zaproponował już stawki brutto na przyszły rok. Płaca minimalna wzrośnie o 150 zł. Podwyżka płacy minimalnej 2019 dotyczy zarówno pracowników etatowych, jak i tych zatrudnionych w oparciu o umowy zlecenie i dzieło, bo wzrośnie też minimalna stawka godzinowa. To już kolejny rok z rzędu, kiedy rząd podniesie minimalne wynagrodzenie. W 2018 roku pracownicy mogli liczyć na 100 zł brutto więcej niż w 2017 roku. Stawka godzinowa z kolei wyniosła 13,7 zł, teraz wzrośnie do 14,7 zł.

PŁACA MINIMALNA 2019: IL NA RĘKĘ, ZA GODZINĘ, NA ETACIE. STAWKI NETTO + BRUTTO

Zgodnie z ustawą, podwyżka płacy minimalnej powinna wynieść w przyszłym roku minimum 117 zł. Jednak od początku było pewne, że rząd zdecyduje się na wyższą - o 150 zł albo o 200 zł.

PŁACA MINIMALNA 2019: ILE NA RĘKĘ

PŁACA MINIMALNA 2018: NETTO, NA GODZINĘ, ETAT, ILE NA RĘKĘ [PŁACA MINIMALNA W POLSCE 2018 ILE WYNOSI?]

Ile wynosi płaca minimalna 2019?

PŁACA MINIMALNA 2018: KARY DLA PRACODAWCÓW

Resort Elżbiety Rafalskiej chce, abyPodana kwota zostanie przedstawiona do konsultacji stronie związkowej oraz pracodawcom, którzy będą mieli czas na jej zaopiniowanie. Już można się spodziewać, że przewidziana podwyżka dla związków będzie zbyt niska, a dla pracodawców zbyt wysoka. Ostatecznie i tak zdecyduje rząd.Płacą minimalną na 2019 roku we wtorek zajmie się Rada Ministrów na kolejnym posiedzeniu. Wówczas dowiemy się, czy propozycja minister Rafalskiej zostanie poparta przez cały rząd.: Mój resort zaproponował wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2250 zł. Propozycja nie została zaakceptowana przez Ministerstwo FinansówJeśli płaca minimalna w 2019 roku wyniesie 2250 zł brutto, to pracownik na rękę może się spodziewać wynagrodzenia na poziomie około 1634 zł. Z kolei jeśli stawka brutto za godzinę to 14,7 zł , to pracownik na rękę może liczyć na 12 zł przy umowie o dzieło i 9 zł na umowie zlecenie.Płaca minimalna 2018 wzrosła 1 stycznia. Pracownicy etatowi teraz mogą liczyć minimum na 2100 zł brutto, czyli o 100 zł więcej niż w 2017 roku. Większa jest także minimalna stawka godzinowa, która po zmianach podskoczyła do 13,7 zł.Przypomnijmy jednak, że nowa płaca minimalna jest niższa od tej postulowanej przez związkowców z OPZZ i FZZ, którzy liczyli na podwyżkę do około 2220 zł brutto, ale jest również wyższa, niż proponowana przez środowiska pracodawców, którzy proponowali płacę minimalną zaledwie na poziomie 2050 zł.[sndh][g]12334352[/g]Przed wakacjami polski rząd zaproponował zwiększeniedla osób zatrudnionych na etacie do 2080 zł, resort minister Rafalskiej postanowił jednak pójść dalej i pomimo rządowych założeń przedstawił projekt rozporządzenia, w którym płaca minimalna wynosi. To znaczy, że "na rękę" pracownik dostanie minimum około 1530 zł. To o ponad 50 zł więcej niż przed rokiem. Warto dodać, że minimalna płaca 2018 dotyczy również pracowników zatrudnionych na pół etatu. Co łatwo policzyć, dostaną oni brutto 1 050 zł.Płaca minimalna 2018: za godzinę. Ile wyniesie minimalna stawka godzinowa w 2018 r.? [Umowa zlecenie i o dzieło]Resort minister Rafalskiej postanowił, żewyniesie. To o 20 gr więcej niż jeszcze w rząd zakładał przed wakacjami i o 70 gr więcej niż wynosiła płaca minimalna za godzinę w 2017 roku.Podniesienie płacy minimalnej idzie w parze z waloryzacją emerytur Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska wypowiedziała się w sprawie marcowej waloryzacji emerytur:W tym roku wskaźnik waloryzacji jak prognozował mój resort miał wynieść 2,7 proc., a prawdopodobnie, jak podają wstępne dane GUS, wskaźnik ten będzie wynosił 2,9 proc. Jest to wskaźnik inflacji i 20 proc. udziału we wzroście wynagrodzenia. Oznacza to, że osoby, które otrzymują minimalna emeryturę- 1000 zł brutto- otrzymają 27 albo 29 zł. Jeżeli ktoś ma emeryturę 2 tys. zł, to będzie to pięćdziesiąt parę złotych. To jest najwyższa waloryzacja w ciągu ostatnich pięciu lat i ta waloryzacja będzie kosztowała budżet państwa ponad 5 mld 400 mln zł, a więc znacznie więcej, niż ubiegłoroczna waloryzacja, która mówiła o tym, że zwaloryzowanie emerytury nie może być mniejsze niż 10 zł brutto. Dzisiaj te kwoty wyjściowe może nie są satysfakcjonujące emerytów, ale są znacznie większe i globalnie ten wydatek przekracza kwotę ponad 5 mld zł. Jeżeli do tego dodamy, że w 2018 roku te wydatki za przywrócenie wieku emerytalnego wynoszą 10 mld, to już mamy na politykę senioralną ponad 15 mld zł.(...)Od 1 marca wyrównanie otrzymają również ci emeryci, którzy mieli renty z tytułu niezdolności do pracy i nie spełnili wymaganego stażu pracy, bo byli na rencie. Dostaną wyrównanie do minimalnej emerytury i będzie to wyrównanie dla 100 tys. osób za cały poprzedni rok. Jednorazowo będą to spore kwoty, prawdopodobnie ponad 1000 zł.Swój głos w kwestii wzrostu płac Polaków mają także związkowcy i pracodawcy. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych wspólnie wystąpiły z propozycją podniesienia kwoty do 2220 zł, „Solidarność” zaproponowała z kolei 2160 zł. Jak widać, oba związki zgodnie nie zgadzają się z rządowymi propozycjami i starają się wynegocjować jak najkorzystniejsze warunki. Druga strona, czyli pracodawcy postulują za to kwotę 2050 zł, co jest najniższym wymaganym wzrostem, uwzględniając zobowiązujące do podniesienia płacy minimalnej wyniki gospodarcze.Ostateczną decyzję w sprawie kwoty płacy minimalnej podejmie jednak rząd, bowiem na forum Rady Dialogu Społecznego strony nie doszły do porozumienia. Informacji o tym ile będą zarabiać Polacy w przyszłym roku możemy spodziewać się po wakacjach.Od 1 stycznia 2017 roku płaca minimalna w Polsce wynosi 2 tys. zł. W porównaniu z 2016 rokiem był to wzrost o 8,1 proc.Warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2017 r. Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo do niezapowiedzianych kontro pracodawców w zakresie przestrzegania prawa pracy i legalności zatrudnienia. Kontroli PIP-u można się spodziewać o każdej porze. Inspektorzy mogą nałożyć na nieuczciwego pracodawcę karę w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł oraz nakazać wypłatę pracownikowi zaległego wynagrodzenia.