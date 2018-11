Planujesz Boże Narodzenie 2018 w Zakopanem? Sprawdź!

Boże Narodzenie 2018 Zakopane: pakiety, oferty, atrakcje, ceny

Nie ma się co dziwić. Święta 2018 roku spędzone w Zakopanem i okolicach mogą być nie tylko ekscytujące ale wręcz magiczne. Górale zadbali bowiem o odpowiednią oprawę tych dni tak by każdy odwiedzający ich turysta znalazł coś dla siebie. Co więcej, jak się okazuje, świąteczny wypad, w polskie góry wcale nie musi być bardzo drogi.

Boże Narodzenie 2018 Zakopane: Ile to kosztuje?

O ile bowiem, w chwili obecnej znalezienie wolnego pokoju na Sylwestra jest w górach już bardzo ciężkie (zostały najmniej atrakcyjne, lub najdroższe oferty) to na same święta miejsc noclegowych jest jeszcze sporo. Wszystko dlatego, że sylwestrowi goście tak jak napisaliśmy powyżej (w wielu przypadkach) przyjadą na Podhale dopiero 27 - 28 grudnia.

Jeśli więc chcielibyśmy spędzić w górach czas np. od soboty 22 do środy 26 grudnia to za wspomniane 4 dni wynajmiemy ciekawy apartament z własną kuchnią już od 110 złotych (za dobę) dla dwóch osób czy 200 złotych dla rodziny czteroosobowej (dane z booking.com). Takie oferty znajdziemy zarówno w samym Zakopanem jak i Kościelisku, Bukowinie, Białce czy Jurgowie. Taki apartament pozwoli nam własnym sumptem przygotować dla siebie mini kolację wigilijną czy świąteczną strawę.

Droższą opcją (ale również nie drogą) jest wynajęcie pokoju w pensjonacie czy hotelu gdzie w cenie (już od 200 złotych od osoby za dzień pobytu) będziemy mieli nie tylko nocleg, ale i całodzienne wyżywienie.

Boże Narodzenie 2018 w Zakopanem. Jakie atrakcje czekają na gości?

Święta 2018 w górach to jednak nie tylko obżarstwo, ale też (a może i przede wszystkim rekreacja). Opcji czekających na gości jest multum. Można bowiem jeździć na nartach (w Święta 2018 roku) większość stoków będzie już pracować pełną parą czy kąpać się w basenach termalnych (te znajdują się w Zakopanem, Białce Tatrzańskiej, Bukowinie Tatrzańskiej, Szaflarach i Bańskiej Niżnej oraz Chochołowie).

Dla osób lubiących większą dawkę adrenaliny dostępne są też wyprawy na skuterach śnieżnych lub przejażdżki psim zaprzęgiem. Jeśli natomiast chcielibyśmy spędzić czas bardziej romantycznie powinniśmy poszukać oferty jednej z kilkudziesięciu firm organizujących... kulig z pieczeniem kiełbasy.

Po zjedzeniu tej ostatniej warto pomyśleć o zrzuceniu zbędnych kilogramów. Jak? Np. na trasie do narciarstwa biegowego. Przy odpowiedniej pokrywie śnieżnej te (za darmo) dostępne są w Kościelisku, Białce czy Jurgowie.

Boże Narodzenie 2018 w Zakopanem. Magia kolorowych światełek na Krupówkach

- Lubię przyjeżdżać do Zakopanego na święta bo tu faktycznie czuje się klimat tego okresu - mówi Amanda Kaliska, mieszkanka Wałcza.

- Miasto od lat jest zawsze przepięknie udekorowane w tym okresie. Wprost tonie w tysiącach światełek i ozdób. Gdzie indziej tego nie ma.

Kobieta ma rację. Jeśli chodzi o świąteczną iluminację władze Zakopanego nie zamierzają oszczędzać i co roku dokupują nowe ozdoby. Ostatnio największym zainteresowaniem cieszą się ogromne "bańki" stojące na chodnikach. Człowiek może wejść do ich środka i zrobić sobie w środku zdjęcie. Co więcej jakby i tego było mało, ogromną świetlna instalację ustawiła (kolejny rok z rzędu) na Gubałówce firma Polskie Koleje Linowe.

Boże Narodzenie 2018 Zakopane: Niezwykłe przeżycie religijne

Na koniec zostawiliśmy najważniejszy argument za spędzeniem świąt 2018 w górach. To niezwykle ważny w tym okresie aspekt... religijny. Możecie nam wierzyć, w Zakopanem można przeżyć na sposób duchowy święta jak nigdzie indziej. Przykładem może tu być np. pasterka czyli tradycyjna msza organizowana w Wigilię o północy.

W Sanktuarium matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach od lat już ta msza ma przepiękną góralską oprawę. Większość wiernych jest w ten dzień w świątyni ubranych w stroje regionalne, a przy ołtarzu stoi żywa szopka w której w rolę Świętej Rodziny wciela się młoda góralska rodzina trzymająca na rękach prawdziwego noworodka.

Innym przeżyciem jest pasterka na Kalatówkach lub Wiktorówkach. Oba te miejsca to położone w Tatrach polanki gdzie wybudowano małe kapliczki. By do nich dotrzeć na pasterkę trzeba wcześniej przedzierać się przez ośnieżony las, oświetlając sobie drogę latarką czołową. Podczas takiej drogi człowiek czuje się jak pielgrzym i naprawdę rozumie radość jaką przynosi światu nowonarodzone dzieciątko Jezus.

W całym regionie przez całe świata rozbrzmiewają też kolędy. Niemal w każdym kościele organizowane są bowiem darmowe koncerty zespołów regionalnych śpiewających ulubione przez Polaków bożonarodzeniowe pieśni.

