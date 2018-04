Płoną trawy w Małopolsce. Są podpalane przez osoby szukające niebezpiecznej rozrywki lub przez samych właścicieli łąk, którzy niesłusznie uważają, że taki "zabieg" polepsza jakoś ich terenu.

Coraz częściej do podpaleń dochodzi w nocy, bo za takie działanie grożą surowe kary, a sprawcy chcą ich uniknąć. Nocne pożary utrudniają działania straży pożarnej. Te z kolei kosztują sporo, nas podatników. Najgorsze jest jednak to, że w przez głupotę podpalaczy giną też zwierzęta a nawet ludzie.Za wypalanie traw grozi grzywna do 5 tysięcy złotych . Jeśli pożar zagraża ludziom, sprawca może trafić do więzienia nawet na 10 lat, a rolnik może stracić unijne i rządowe dopłaty do swojego gospodarstwa. To jednak ciągle nie odstrasza, jak również fakt, że wypalanie traw psuje jakość gleby. Bywa, że w jednym dniu straż pożarna musi przy pożarach traw interweniować w naszym regionie nawet kilkadziesiąt razy.