Pluszowe misie zalewają Polskę 14 lutego. Co kupić na walentynki? Prezenty sprawdzone przez miliony Polaków

Walentynkowe podarunki mają dawać radość, bawić, wzruszać. Z prezentem powinny się wiązać pozytywne emocje. Zamiast popularnych gadżetów czy figurek „kurzołapek” kup prezent, który będzie wspierał partnera w aktualnej pasji, spełni małe marzenie, rozwinie zawodowo czy zmotywuje do zmiany.

Łatwość w wyborze prezentu na walentynki mają na pewno ci, których partnerzy mają mocno sprecyzowane hobby. Twoja dziewczyna zbiera znaczki? Kup jej specjalistyczny klaser. Narzeczony interesuje się motoryzacją? Spraw mu narzędzia, które będzie mógł wykorzystać w warsztacie. Żona chce spróbować swoich sił w sztuce decoupage? Zrób jej prezent na walentynki, kupując wszystkie potrzebne elementy.

Prezent na walentynki: co wybrać?

Wybór prezentu na Walentynki nie należy do najłatwiejszych. Nigdy nie mamy 100% pewności, że znamy drugą połówkę na tyle dobrze, by trafić z wyborem odpowiedniego prezentu na walentynki. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto zadbać o kilka rzeczy.

Sprawdź, czym aktualnie żyje druga połówka. Jak spędza czas wolny? Czego szuka w Internecie? O czym najczęściej rozmawia? Porozmawiaj z partnerem o prezencie na Walentynki, to nie zawsze musi być prezent-niespodzianka. Zacznij poszukiwania idealnego prezentu na Walentynki ok. 3 tygodni przed 14 lutego. Wtedy po pierwsze będziesz mieć czas na przeglądanie ofert, a po drugie, będziesz mieć pewność, że prezent na Walentynki dotrze na czas.

Jaki powinien być idealny prezent na Walentynki?

dopasowany do osoby (pamiętaj o ulubionych kolorach, wzorach, smakach i zapachach)

symboliczny (w walentynki jeszcze mocniej możesz emanować miłością)

od serca (prezent na walentynki nie musi dużo kosztować, ważne, żeby był od serca)

na czas (prezentu na walentynki nie powinniśmy dawać 2 dni po święcie, punktualność gra tu pierwsze skrzypce)

Pluszowy miś i długo, długo nic

Duża część internetowych zakupów robionych na ostatnią chwilę odbywa się na Allegro. Największa polska platforma sprzedażowa oferuje szeroki asortyment dla niej i dla niego, więc łatwo zrobić zakupy, które zadowolą obie strony. Przez 2 tygodnie przed Walentynkami najczęściej sprzedawanym gadżetem na Allegro jest miś pluszowy. Sprzedają się różne rozmiary pluszowych misiów, i to wcale nie jest tak, że im większy miś, tym większym uczuciem darzy się drugą połówkę. Do 14 lutego pluszowe misie sprzedawane są z prędkością 1 misia na 2 minuty.

Miś pluszowy to pierwszy, być może oczywisty, ale uroczy prezent na walentynki. Taki prezent wybrać mogą partnerzy w nowych związkach, ale też ci, którzy chcą odświeżyć relacje.

Jeśli nie chcesz być „jak wszyscy” nie wybieraj misia pluszowego. Asortyment sklepów internetowych jest na tyle szeroki, że na pewno znajdziesz w nim coś dla siebie. Nowy kubek na kawę w pracy? Materiał na letnią sukienkę? Nowa gra na konsolę? Zestaw do składania modeli? A może walizka, która będzie impulsem do wspólnej podróży?

Prezent dla obojga

Kto kupuje bieliznę na walentynki? Odpowiedź wcale nie jest taka oczywista. Bielizna na walentynki jest darowana w prezencie, ale kupują ją też osoby, które chcą zrobić wrażenie na partnerze i spędzić szalony wieczór. Erotyczna bielizna w Allegro sprzedaje się z prędkością 1 komplet co 5 minut. Decydując się na taki prezent na walentynki pamiętaj o doborze odpowiedniego rozmiaru. Źle dobrana bielizna podarowana w prezencie może przynieść efekt odwrotny od założonego.

Tylko 3% bielizny erotycznej w tym czasie kupowanych jest dla mężczyzn

Kolor ma znaczenie! Czarny wyszczupla? To mit, w który jednak wierzy większość Polaków. Potwierdzają to liczby. 66% kupowanych na Allegro halek i koszulek jest czarna. W walentynki królują dwa kolory: czarny i czerwony. Bezpieczny wybór to czerń, która jest ponadczasowa. Czerwony będzie bardziej ponętny, wyjątkowy, na szczególne okazje.

Biżuteria dla tej jedynej (i tego jedynego)

Zaręczyny w walentynki to podwójna korzyść. Wyjątkowa data mobilizuje partnerów w długoletnich związkach do zrobienia jeszcze jednego kroku w przód. Wieczór spędzony we dwoje i specyficzny prezent na walentynki, z którym choć raz nie będziesz miał problemu. Pierścionki zaręczynowe przed walentynkami są kupowane częściej. Dużą popularnością cieszy się również biżuteria ze spersonalizowanym grawerem dla niej i dla niego.

Słodki upominek na słodkie święto

Mówi się, że walentynki to przesłodzone, komercyjne święto. Jest w tym część prawdy. Lizaki w kształcie serca są kupowane w zastraszająco szybkim tempie. Lizak w kształcie serca może być dopełnieniem walentynkowego prezentu. Dla miłośników słodyczy na pewno będzie to dobry wybór. Nie kupuj jednak lizaka w kształcie serca osobie, która jest aktualnie na diecie. Nie dość, że będzie się musiała obejść smakiem, to jeszcze może poczuć się niedoceniona w swoich staraniach.