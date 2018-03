Press Club Polska, organizacja wspierająca dziennikarzy, przesłała do wszystkich klubów poselskich projekt nowelizacji prawa prasowego wraz uzasadnieniem. Chce, aby ludzie mediów byli bardziej chronieni.

Inicjatywa Press Club Polska to reakcja na ubiegłotygodniowe pobicie dziennikarza „Gazety Krakowskiej” w Zatorze. Stało się to, kiedy robił zdjęcia z rozbudowy Parku Rozrywki Energylandia. Nasz reporter znajdował się na poboczu drogi krajowej nr 44, gdy jeden z robotników w niebiesko-granatowej kurtce z logo Energylandii przeszedł przez ogrodzenie i kilka razy uderzył go w głowę i tułów. Napastnik próbował także odebrać mu aparat fotograficzny, który w trakcie zajścia zniszczył.Po zawiadomieniu policji, sprawą pobicia dziennikarza zainteresowała się Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu. Prowadzi postępowanie przygotowawcze.– Niedługo zostaną przesłuchani świadkowie – mówi Mariusz Słomka, zastępca prokuratora rejonowego w Oświęcimiu.Marian Lewicki z Press Club Polska liczy, że propozycją zmian w prawie prasowym zajmą się parlamentarzyści.– Poprosiłem posłów o zajęcie stanowiska w tej sprawie, w tym o informację, czy podejmą, samodzielnie lub we współpracy z posłami z innych klubów, inicjatywę ustawodawczą, a jeśli tak, to w jakim terminie – wyjaśnia Lewicki.W przesłanej posłom propozycji zmian w ustawie Prawo prasowe czytamy m.in., że dziennikarz podczas wykonywania obowiązków zawodowych ma korzystać z ochrony prawnej, jaką ma funkcjonariusz publiczny.– Coraz częstsze przypadki przestępczych ataków na dziennikarzy nie tylko zwiększają wśród nich poczucie zagrożenia, ale mogą także zagrażać prawu obywateli do swobodnego dostępu do informacji – podkreśla Lewicki.Projekt nowelizacji z uzasadnieniem przygotowali dwaj wybitni prawnicy – mec. Andrzej Michałowski i mec. Jacek Stefański.Jeżeli Sejm przychyli się do ich propozycji, to za naruszenie nietykalności cielesnej dziennikarza będzie kara do trzech lat więzienia. Obecnie grozi za to rok pozbawienia wolności, jak w każdym innym przypadku. Po ewentualnej nowelizacji takie przestępstwo byłoby też ścigane z urzędu, a nie, jak teraz, na wniosek ofiary. Za napaść można by pójść nawet na 10 lat do więzienia, a za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu na 2 do 12 lat.

