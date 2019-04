Pociągi retro wyruszają na malownicze trasy w całej Małopolsce

Pociągi retro po raz pierwszy zaprosiły podróżnych w sentymentalną podróż po małopolskich szlakach w 2011 roku. Pomysłodawcą tej niecodziennej inicjatywy byli miłośnicy zabytkowego taboru kolejowego skupieni w Nowosądeckim Stowarzyszeniu Miłośników Kolei. Szybko okazało się, że podróże w stylu retro to atrakcyjny sposób na spędzenie wolnego czasu z rodziną i przyjaciółmi.

- Podróż zabytkowym składem, który ciągnie parowóz to jednak rarytas - tłumaczy powodzenie przedsięwzięcia Łukasz Wideł, wiceprezes Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei. - Daje możliwość przeniesienia się w czasie i posmakowania początków kolei - podkreśla.

Przejazdy po Małopolsce

Dwudziestowieczne lokomotywy na parę oraz odremontowane wagony z drewnianymi ławkami wyjadą na tory podczas kilkudziesięciu przejazdów. Odbędą się one na trasach do Zakopanego, Nowego Sącza, Krynicy, Biecza, Tarnowa, Wadowic i Andrychowa.

- Dla starszych pasażerów będzie to znakomita okazja do wspomnień, zaś dla młodszych niezapomniana okazja, by zobaczyć, jak dawniej podróżowano - zachęca przyszłych podróżnych Łukasz Wideł.

Pociągi w stylu na co dzień stacjonują w Skansenie Taboru Kolejowego w Chabówce. Jest to jedyne w Polsce muzeum, które utrzymuje w pełnej sprawności aż cztery parowozy oraz kilka historycznych wagonów pasażerskich i towarowych. Można je odwiedzić przy okazji podróży chociażby trasą Nowy Sącz - Chabówka, która, jak podkreśla Łukasz Wideł, należy do najbardziej malowniczych w całym regionie.

- Z okien pociągu można podziwiać wspaniały Beskid Wyspowy, a jeśli dopisze pogoda widać nawet Tatry. To też jedyna w kraju górska trasa z długimi podjazdami i wysokimi spadkami - wyjaśnia wiceprezes Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei.

Harmonogram przejazdów

Lista wybranych przejazdów pociągów historycznych kursujących na trasie obejmującej Nowy Sącz w sezonie 2019:

25 maja (sobota) - Nowy Sącz - Krynica oraz Krynica - Muszyna

26 maja (niedziela): Nowy Sącz - Chabówka

Wszystkie niedziele lipca: Nowy Sącz - Chabówka

Wszystkie niedziele sierpnia: Nowy Sącz - Krynica

21 września (sobota): Nowy Sącz - Muszyna, Muszyna - Krynica oraz Muszyna - Żegiestów

22 września (niedziela): Nowy Sącz - Biecz, Biecz - Gorlice

11 listopada (poniedziałek, Święto Niepodległości): Chabówka - Nowy Sącz

Szczegółowe informacje na temat przejazdów i atrakcji z nimi związanymi można uzyskać na stronie internetowej projektu „Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej: www.kolejegalicyjskie.pl. Tam też można kupić bilety.