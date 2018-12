Poczuj sportowe emocje na zajęciach SKS

- Planujemy już kolejną edycję w przyszłym roku – zaznacza Magda Ustianowska z Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego, krajowego operatora programu. - Dlatego zachęcamy szkoły i nauczycieli, by dołączyli do programu SKS. Obecnie trwa nabór, który jest prowadzony przez operatorów wojewódzkich. Każda szkoła może dołączyć, dzięki czemu będą się mogły odbywać w niej bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Niewątpliwie to duża korzyść dla dzieci i młodzieży – dodaje Ustianowska.

Chętnych nie brakuje i na zajęcia SKS-u i na udział w związanej z programem imprezie „SKS on Tour”. Są grupy, które potrafią pokonać kilkadziesiąt kilometrów, by wziąć udział w jednym z dziewięciu przystanków „SKS on Tour”.

Na zajęcia w Nowym Mieście Lubawskim Dawid Gmiński ze swoimi podopiecznymi przyjechał nawet z innego województwa. - Jesteśmy z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gołkowie. To województwo kujawsko-pomorskie. Do Nowego Miasta Lubawskiego mamy niecałe 50 km, decyzja była szybka. Tym bardziej, że dzieci chciały wziąć udział. Fajnie, że nam się udało – tłumaczy nauczyciel wychowania fizycznego, który osobiście bardzo docenia program Ministerstwa Sportu i Turystyki. - Dodatkowe dwie godziny zajęć tygodniowo bardzo dobrze wpływają na rozwój dzieci. Kształtuje to ich charakter i sprawność fizyczną. Projekt jest naprawdę świetny – zapewnia Gmiński.

Wsparcie programu Szkolny Klub Sportowy zapewnia PKN ORLEN. Koncern od wielu lat stara się zaszczepić dzieciom aktywność fizyczną i zabiega o sportową edukację następców dzisiejszych mistrzów. Grupa sportowa ORLEN zrzesza 20 zawodników, w tym najwybitniejszych i najbardziej utalentowanych lekkoatletów. Grupa, na której czele są m.in. Anita Włodarczyk, Paweł Fajdek, Piotr Małachowski czy Piotr Lisek, dzięki wsparciu PKN ORLEN zyskuje spokój i komfort podczas trenowania i przygotowywania się do najważniejszych międzynarodowych imprez. Koncern stawia na sportową edukację całych pokoleń czego najlepszym przykładem jest ORLEN Warsaw Marathon. Święto biegania od lat przyciąga tysiące uczestników, budując świadomość nt. roli codziennej aktywności dla zdrowia całej rodziny.

O tym, jakie to ważne, wspomina Grażyna Zagórska ze Szkoły Podstawowej w Jamielniku, która podziela też zdanie Gmińskiego. - SKS jest bardzo ważny, bo ruch jest potrzebny. Poza tym dzięki programowi możemy zaangażować większą liczbę dzieci, utworzyć więcej grup. Sama nie byłabym w stanie poświęcić każdemu uczniowi wystarczającej ilości czasu. Dzięki programowi mogę stworzyć więcej grup i dzieci bardziej na tym korzystają – tłumaczy.

Grażyna Zagórska w Nowym Mieście Lubawskim była bohaterką „Stacji Mistrzów”. - Podczas każdego wydarzenia w cyklu realizujemy testy sprawności fizycznej i promujemy nowoczesne formy aktywności – zwraca uwagę Magda Ustianowska. - Dodatkowo tutaj wprowadziliśmy stację lokalną. Swoje umiejętności i zdolności przekazuje uczestnikom tutejsza grupa cyrkowa. Dzieciaki uczą się żonglerki, skoków przez linę, jeżdżą na monocyklu, jest to coś zupełnie nowego i urozmaica aktywność. Staramy się, by zajęcia SKS były różnorodne i stwarzamy nauczycielom przestrzeń i możliwości do rozwoju.

- Fakt, to niespotykane – zgodziła się Zagórska, która pracuje również z grupą cyrkową „Paka”. - Zajęcia cyrkowe na SKS-ach prowadzę cztery lata, choć w cyrku pracuję już piętnaście lat. Do wprowadzenia tego w szkole zainspirowały mnie nowatorskie formy ruchu, każde dziecko znajdzie w nich coś dla siebie. Widzę, że taka forma aktywności ich cieszy. Część dzieci jest zamknięta w sobie, ale zabawa rekwizytem czy nauczenie się nowej techniki ośmiela je, łatwiej nawiązują kontakty z innymi uczestnikami. Poza tym nie było trudno przekonać dzieci do tego typu ćwiczeń. Na przykład chłopcy, którzy garną się do piłki nożnej podczas zajęć cyrkowych odnajdują coś w stylu sportu ekstremalnego. Mamy drążek pogo, roll-a-ball i diabolo. Chłopcy najczęściej wybierają tę aktywność i mają satysfakcję, że potrafią coś nowego i mogą pokazać ciekawą sztuczkę.

Nauczycielka z Jamielnika była również jedną z tych, które aktywnie brały udział w zajęciach. - To niezwykle ważne, bo dzieci bardzo zwracają na to uwagę. Jeśli czegoś ich uczę, to czasem słyszę: „a pani potrafi?”. Dlatego zawsze chcę dawać przykład i zachęcać dzieci do aktywności – tłumaczy.

Pozostałe stacje, to m.in. speed-ball (odbijanie piłeczki przymocowanej linką do statywu), wioślarstwo (ćwiczenia na ergonometrze), deskorolka, bieg wahadłowy z fotokomórką czy ćwiczenie szybkości reakcji na refleksomierzu. - Wszystkie stacje są atrakcyjne dla dzieci. Dla nas to coś nowego, w szkole nie mamy takich pomocy dydaktycznych, a tu jest okazja się spróbować czegoś nowego – podsumował Dawid Gmiński z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gołkowie.

