Pod Gorlicami z ziemi trysnęła ropa. Ulatnia się i płonie gaz ZDJĘCIA

- Wszystko po to, by nie doszło do wybuchu. Istniało bowiem takie zagrożenie - mówi Dariusz Surmacz, rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach.

Oprócz wydobywania się gazu, ziemia na około 40 m kwadratowych pokryta jest mazią, podobnie jak pobliskie rowy melioracyjne.

- To miejsce, w którym przed wojną był odwiert ropy naftowej. Najpewniej dał o sobie znać, zwyczajnie się rozszczelnił - mówi Surmacz.