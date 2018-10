Pod powierzchnią - kiedy premiera serialu TVN [ZDJĘCIA]

Pod powierzchnią - nowa produkcja TVN

Nowa produkcja TVN to serial, który wciągnie widzów pod powierzchnię zagadkowych relacji pomiędzy czwórką głównych bohaterów: Martą Gajewską (Magdalena Boczarska), Bartkiem Gajewskim (Bartłomiej Topa), Maćkiem Kostrzewą (Łukasz Simlat) oraz Olą Kostrzewą (Maria Kowalska).

Bartek to dyrektor płockiego liceum i wspólnie z Martą, nauczycielką języka polskiego, tworzą pozornie kochające się małżeństwo. Strata dziecka powoduje, że para przeżywa poważny kryzys. Maciek jest ojcem Oli, która po latach pobytu z matką w Szwajcarii wraca do Polski i ponownie trafia pod jego opiekę. Czy będzie w stanie odbudować więź ze zbuntowaną nastolatką, która obwinia go o rozpad rodziny?

Pod powierzchnią zastąpi "Pułapkę"

"Pod powierzchnią" zastąpi "Pułapkę", która jest emitowana w niedzielę o godzinie 21:30. Nowy serial rozpocznie się odcinkiem specjalnym, trwającym ponad godzinę. Kolejne części zostaną zaprezentowane w stałym formacie - około 45 minut.

Pod powierzchnią - będzie osiem odcinków

Serial jest oryginalnym projektem stacji TVN. Autorkami pomysłu są Katarzyna Śliwińska-Kłosowicz (główna scenarzystka), Karolina Izert (producentka) i Marta Grela (szefowa Zespołu Produkcji Fabularnych). Ośmioodcinkowy obraz wyreżyseruje Borys Lankosz, laureat wielu nagród, w tym Złotych Lwów na Festiwalu Filmowym w Gdyni. Autorem zdjęć jest operator Bogumił Godfrejów, nominowany do Oscara w kategorii krótkometrażowy film fabularny.