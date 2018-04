To stało się już niemal taką samą tradycją jak karp na wigilię czy święcenie pokarmów w Wielką Sobotę. Jeśli mamy początek wiosny to Polacy... szturmują Dolinę Chochołowską w Tatrach by zobaczyć krokusy. Ta ostatnia po najeździe w zeszłym tygodniu właśnie przeżywa powtórkę z historii. Nic jednak dziwnego! W górach jest w tym tygodniu jeszcze więcej krokusów niż 7 dni wcześniej. Słoneczna pogoda zrobiła swoje i pola fioletowych kwiatów rozrosły się na kilkadziesiąt hektarów.

