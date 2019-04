Podpisano Akt Czystego Powietrza dla miasta i Sądecczyzny

Prezydent Ludomir Handzel przyznał, że ma świadomość, że podpisywano już wiele dokumentów i deklaracji teraz czas na działania.

-Dzisiejsze spotkanie w gronie włodarzy całej Kotliny Sądeckiej, całego powiatu i rozpoczynamy faktyczne działania zmierzające do tego, żeby odczuwać poprawę sytuacji na Sądecczyźnie. Nikt już nie podważa tego, że powietrze jest zanieczyszczone- mówił prezydent.

Ludomir Handzel przedstawił, że 15 procent zanieczyszczeń jest spowodowane emisją spalin samochodowych, 15-20 procent pochodzi ze spalania śmieci a reszta z palenisk. Podkreślił, że trzeba walczyć z aprobatą społeczną dla tego zjawiska.

- Będziemy się starać sukcesywnie redukować poprzez rozwój sieci MPEC-u, łatwiejszy dostęp do gazu. Mamy tego świadomość,że dofinansowanie, czy wymiana kotła to jest jeden element, drugi element to jest kwestia nośnika i kosztów tego nośnika, to się też wiąże z modernizacją, czyli to działanie w wielu kierunkach- tłumaczył Ludomir Handzel.

Grzegorz Tabasz, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta przedstawił program dla Nowego Sącza i Sądecczyzny. Co roku będzie sporządzany raport, który przedstawi co zostało wdrożone i jaka jest faktyczna sytuacja na Sądecczyźnie. Prezydent dodał, że za cztery- pięć lat można dopiero ocenić cały proces walki ze smogiem.

Kto złożył podpisy

Na specjalnym spotkaniu przedstawiciel miasta oraz gmin wymieniali się opiniami i wiedzą, skorzystano też z doświadczenia przedstawicieli z Krakowa i Skawiny. Zaprezentowano przykłady programów, które służą poprawie jakości powietrza.

Akt Czystego Powietrza dla Sądecczyzny podpisali przedstawiciele następujących gmin: Miasta Nowego Sącza, Miasta i Gminy Szczawnica, Gminy Nawojowa, Gminy Podegrodzie, Gminy Gródek nad Dunajcem, Gminy Chełmiec, Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka, Gminy Łącko, Gminy Łososina Dolna oraz Gminy Wolbrom.

