Głodówka albo bardzo drobiazgowe wykonywanie czynności służbowych, czyli tzw. strajk włoski. To możliwe formy protestu przedstawicieli służb mundurowych, w tym m.in. policjantów. Jeśli ministrowie nie spełnią żądań związanych m.in. z podwyżką wynagrodzeń w 2018 roku, to protestować mają także m.in. strażacy oraz funkcjonariusze Służby Więziennej.

Podwyżki w policji w 2018 roku albo strajk

- Stoimy teraz nie tylko przed problemem doboru. Obecnie ze służby rezygnują bowiem osoby, które już są w formacji - mówi jeden z funkcjonariuszy. Rozwiązaniem mogłyby być podwyżki w policji.

Podwyżki nie tylko dla policji. Wszystkie służby chcą strajkować

- Są już policjanci, którzy deklarują udział w takim proteście - mówi jeden z naszych rozmówców. Czy protest policji 2018 faktycznie dojedzie do skutku?

Podwyżki w policji to tylko jeden z postulatów

Mamy już dość jałowych dyskusji, chcemy konkretów - podkreślają funkcjonariusze policji. Są rozczarowani wieloletnimi rozmowami na temat najistotniejszych problemów służb mundurowych i ich funkcjonariuszy.Rozmowami, które nie przynoszą oczekiwanych efektów. Czarę goryczy przelało to, że - zdaniem funkcjonariuszy - rząd wycofał się prac, które umożliwiłyby wywiązanie się z obietnic składanych przed wyborami (chodzi o emerytury - dop. red.). Mundurowi wskazują także na „przekroczenie pewnego rodzaju bariery i niskie morale”. Do takiej sytuacji doprowadziły między innymi wynagrodzenia, które zdaniem wielu policjantów są na takim poziomie, że lepiej zarabiają choćby pracownicy różnego rodzaju dyskontów.Sygnałem do uruchomienia akcji protestacyjnej ma być nieosiągnięcie porozumienia określającego sposób i terminy realizacji żądań. Prezydium liczy jednak na to, że wszystko da się załatwić przy stole negocjacyjnym, a nie na ulicy. Ten optymizm wynika przede wszystkim z racjonalności żądań, które zredukowano do absolutnego minimum, uwzględniając przy tym możliwości zarówno bieżącego, jak i przyszłorocznego budżetu państwa - poinformował już w ubiegłym miesiącu Zarząd Główny NSZZ Policjantów.W związku z tym, że w różnym stopniu z podobnymi problemami borykają się także przedstawiciele innych służb, zdecydowano o wspólnym froncie.Protestować mają zatem nie tylko policjanci, ale także pozostałe służby, które są zrzeszone w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, a zatem: strażacy, strażnicy graniczni, funkcjonariusze Służby Więziennej oraz funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej. O co apelują mundurowi? Między innymi o podwyżkę (650 złotych w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza).Jak będą wyglądać działania protestacyjne? Do funkcjonariuszy ma trafić ankieta, w której znajdą się pytania: czy widzą potrzebę protestu i czy wezmą w nim udział? Jak, ich zdaniem, ma wyglądać protest?W grę wchodzi oflagowanie jednostek i manifestacje, ale także bardzo drobiazgowe wykonywanie czynności służbowych, absencje w służbie ze względu na udział w akcjach krwiodawstwa czy też głodówka.[sndh]Jutro o godzinie 11 w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa , podczas której przedstawiciele służb mundurowych przedstawią wszystkie swoje postulaty i zaapelują do ministrów o rozmowy.Żądania trafiły już do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Finansów. W konferencji, oprócz reprezentantów Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, mają wziąć udział również Dorota Gardias, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych i Leszek Miętek z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.Już na początku roku informowaliśmy o specjalnej kampanii policyjnych związkowców. Podkreślali, że w województwie śląskim udaje się zrealizować limity doboru do służby, ale zauważalny jest spadek liczby kandydatów na jedno miejsce. Jeszcze kilka lat temu było to kilkanaście osób, a teraz ledwie kilka. Problemem jest także jakość zgłaszających się do doboru.Dlatego też policyjni związkowcy ruszyli z kampanią, która ma przybliżyć społeczeństwu jak naprawdę wygląda służba funkcjonariuszy. - To nie tylko represja i nakładanie mandatów karnych czy też różnego rodzaju interwencje, ale także służba związana z ratowaniem zdrowia i życia Polaków - podkreślali związkowcy. W ramach kampanii w kilku miastach w Polsce pojawiły się specjalne billboardy. W Katowicach ze zdjęciem pseudokibiców i hasłem „Kto Was obroni, gdy przyjdą oni? Brak chętnych do służby w policji”.