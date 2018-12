Pogoda na 5 grudnia. Tak ładnie dawno nie było

W środę Polska znajdzie się pod wpływem wyżu, co oznacza, że słońca nie powinno brakować. Będzie dość mocno wiało, w porywach do 60 kilometrów na godzinę. W Krakowie temperatura wyniesie 3 stopnie Celsjusza. Od czwartku do Polski wkroczy kolejna strefa wilgoci, która przyniesie zdecydowanie więcej chmur i deszczu, choć w Małopolsce może być jeszcze słonecznie. W piątek spodziewany są już jednak opady. Będzie tez trochę cieplej - około 5 stopni.

TVN Meteo/x-news