Pogoda na czwartek, 10 stycznia. W Krakowie mroźno i pochmurno

Pogoda na wtorek 8 stycznia. To będzie pochmurny dzień

TVN Meteo, x-news

Wtorek w całym kraju będzie pochmurny. Na wschodzie i południu pojawią się opady śniegu do 5-10 cm, a w obszarach podgórskich i w górach do 20 cm. Na pozostałym obszarze wystąpią opady śniegu z deszczem do 5-10 mm, przechodzące na zachodzie w deszcz.