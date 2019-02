Pogoda na czwartek, 14 lutego. W walentynki aura nie będzie nas rozpieszczać

Pogoda na sobotę, 9 lutego. Ciepło, ale może wiać!

W Małopolsce będzie zachmurzenie umiarkowane, wzrastające okresami do dużego. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C, w rejonach podgórskich od 2°C do 5°C, lokalnie w rejonie oddziaływania wiatru fenowego wzrost temperatury do około 7°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i por...