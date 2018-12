Pogoda na czwartek 6 grudnia. Lepiej zaopatrzcie się w parasol

Po pogodnej i słonecznej środzie w czwartek od zachodu dotrą do nas chmury z deszczem, deszczem ze śniegiem oraz marznącym śniegiem. Początek dnia może być jeszcze w Małopolsce pogodny, ale z biegiem czasu aura będzie się zmieniać. Na termometrach w Krakowie 3 stopnie powyżej zera. Wiatr silny, w porywach nawet do sześćdziesięciu kilometrów na godzinę. W piątek i sobotę też możemy spodziewać się deszczu, ale będzie cieplej, do 7 stopni Celsjusza.

x-news/TVN Meteo