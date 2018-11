Pogoda na czwartek, 8 listopada. Będzie ciepło

Cały czas płyną do Polski ciepłe masy powietrza. W Krakowie termometry wskażą aż 17 st. C. W Warszawie będzie 15 st. C, w Łodzi 16 st. C, w Poznaniu 14 st. C, a najzimniej będzie w Suwałkach - tam 11 stopni.

Powieje umiarkowany wiatr, a ciśnienie powoli zacznie spadać.

W piątek chmury pojawią się w północno-zachodniej części Polski. Na północy będzie 12 st. C, w centrum 15 st. C, a na południo od 14 st. C do 16 stopni.

W sobotę w północnej części kraju będzie pochmurno, a na Pomorzu Zachodnim wystąpią przelotne opady. W centrum i na południu Polski nadal pojawiać się będą przelotne rozpogodzenia i przejaśnienia. Temperatura wyniesie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 15 stopni na Śląsku.

