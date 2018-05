Pogoda na lato 2018 zapowiada się przerażająco. Amerykańska pogoda na lato 2018 dla Polski przewiduje upały, burze z gradem, a nawet tornada. Długoterminowa pogoda na lato 2018 nad morzem i na Mazurach jest nieco łagodniejsza, ale tu z kolei trudniej będzie o plażowanie. Nie będzie chłodno, ale upał tez nie będzie nas rozpieszczał. Sprawdź, gdzie pogoda na lato 2018 w Polsce zapowiada się najlepiej. Dalsza część tekstu poniżej.

Pogoda na lato 2018 amerykańska dla Polski - burze, tornada, grad

Pogoda na lato 2018: Burze i tornada w Polsce?!

Pogoda na lato 2018 nad morzem

Pogoda na lato 2018 na Mazurach

Końcówka czerwca, lipiec i sierpień będą w Europie wyjątkowo upalne i burzowe. Przez Europę kilka razy przetoczy się fala upałów, która dotrze również do Polski. Pogoda latem 2018 będzie przyjemna dla tych, którzy wypoczywać będą nad morzem czy na Mazurach. Oprócz momentów, gdy nawiedzać nas będą potężne burze z piorunami.Amerykańska prognoza pogody dla Polski, przygotowana przez serwis AccuWeather przewiduje, że właśnie w naszej części Europy spotkają się suche, upalne powietrze z zachodniej części kontynentu z wilgotnym frontem znad Morza Śródziemnego. To powodować będzie burze z piorunami.Najpoważniejsze burze występować będą od popołudnia do wczesnego wieczora - mówi Tyler Rose, meteorolog z AccuWeather, który przygotował prognozę pogody na lato 2018 dla PolskiWedług zapowiedzi, burzowe epicentra mają pojawiać się przede wszystkim we Wrocławiu i w Warszawie, ale nie można wykluczyć, że na zniszczenia narażone będą również sąsiednie miejscowości. Spodziewać możemy się gradu, a tam, gdzie burze będą naprawdę intensywne, tworzyć się mogą tornada. Po przejściu takiej nawałnicy temperatura nieco spadnie, ale ochłodzenia nie będą długotrwałe.Prognozy pogody na lato 2018 dla Polski nie są optymistyczne. Ulewne deszcze, burze z gradem i porywistym wiatrem, a nawet tornada mogą spowodować duże zniszczenia. Strażacy mogą mieć dużo pracy przy usuwaniu powalonych drzew, zabezpieczaniu zerwanych dachów czy wypompowywaniu wody z piwnic i niżej położonych budynków. Istnieje również duże ryzyko zrywania trakcji kolejowych oraz opóźnień na lotniskach.Gdańsk, Gdynia, czy popularna wśród plażowiczów niewielka Stegna od ostatniego tygodnia czerwca niemal do końca lipca będą przyjemnym miejsce na wypoczynek. Nie należy spodziewać się upałów - temperatura będzie sięgać maksymalnie 25 st. C, ale właściwie nie powinno być pochmurnych dni. Meteorolodzy przewidują, że sytuacja pogorszy się w ostatnich dniach miesiąca. Burzowo może być nawet do połowy sierpnia. Później pogoda się uspokoi i znowu będzie można się opalać.Nieco chłodniej może być w miejscowościach typowo wypoczynkowych - w Karwi, Łebie, Ustce czy Jarosławcu. Tu w lipcu termometry pokażą do 23 st. C. Amerykańska prognoza pogody nad morzem przewiduje w sierpniu nieco cieplejsze dni, choć na przełomie wakacyjnych miesięcy możemy spodziewać się intensywnych opadów deszczu.I wreszcie zachodnie wybrzeże - Kołobrzeg, Niechorze, Rewal czy Międzywodzie cieszą się nie mniejszą popularnością. Czy tu pogoda latem będzie bardziej przyjazna plażowiczom? Bliżej niemieckiej granicy możemy spodziewać się kilku stopni więcej. Będzie słonecznie, ale na przełomie lipca i sierpnia pogoda również tutaj spłata nam figla. Meteorolodzy przewidują ulewne deszcze, a miejscami nawet burze z piorunami.Pogoda na Mazurach latem będzie sprzyjała opalaniu i żeglowaniu. Spokojny wiatr i słoneczna pogoda przewidywana jest przez większość wakacji. Będzie ciepło, ale nie upalnie - pomiędzy 23 a 27 st. C przez większą część lipca i sierpnia. Na przełomie wakacji trzeba będzie tylko uważać na ostrzeżenia meteorologiczne - mogą pojawić się ulewne deszcze i burze z porywistym wiatrem.